Англичаните искат да пречупят негавитна традиция срещу Гана

Халфът на английския национален отбор Деклан Райс обеща, че Англия ще играе на пълни обороти в мача на Световното първенство срещу Гана в сряда, в опит да спре неприятна за тима тенденция напоследък. Англия започна кампанията си в Група L със стил преди шест дни с победа с 4:2 над Хърватия, но има навик да завършва наравно втория си мач на големи турнири през последните няколко години.

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

На Евро 2020 и Световното първенство през 2022 г. те завършиха наравно 0:0 съответно с Шотландия и Съединените щати, преди да завършат наравно 1:1 с Дания на Евро 2024. Райс разкри, че капитанът Хари Кейн е говорил с отбора преди мача в Бостън, предупреждавайки ги да не позволяват историята да се повтори, докато се стремят да осигурят класирането си за елиминациите с победа.

„Ние сме мотивирани и искаме да спечелим. Хари говори по-рано за това как в последните няколко турнира завършихме наравно във втория мач. Така че искаме да влезем в мача, знаейки, че ще играем с пълна газ, готови да спечелим мача. Така че сме изключително мотивирани да излезем и да се представим на ниво“, заяви Райс.

Англия спечели мача срещу Хърватия с отлично представяне през второто полувреме, което дойде след като бяха критикувани от помощник-треньора Антъни Бари в телевизионно интервю на полувремето за слабо представяне в първите 45 минути.

Трой Дийни: Англия не може да спечели световното с Пикфорд на вратата

Райс казва, че реакцията им през втората част трябва да бъде еталон за останалата част от турнира.

"Като играчи знаем, че трябва да надградим второто полувреме от онзи ден“, добави той. „Това вероятно беше едни от най-добрите ни 45 минути под ръководството на Томас. Ако сега погледна назад към първото полувреме, не беше толкова лошо, колкото се говори, заради головете, които допуснахме. Вероятно се усещаше по-зле, отколкото беше. Като се има предвид и откриващите мачове на Световното първенство, имаше някои предпазливи представяния от много нации, просто защото Световното първенство създава усещането, че си на най-големия турнир в света. Но ние, като играчи, знаем какво ниво е необходимо и представянето ни през второто полувреме вероятно беше еталон за нас по отношение на това да започнем мача на това ниво и с това темпо. И вярваме, че ако можем да направим това от първата минута, с играчите, които имаме, да влязат и да завършат мача, можем да победим всеки противник в света.“

Гана, която ще си осигури класиране с победа срещу Англия, надигра Панама в откриващия си мач и ще има на разположение бившия съотборник на Райс, Томас Партей, след като му беше отказано влизане в Канада след обвинението му в седем изнасилвания и едно сексуално посегателство в Лондон между 2020 и 2022 г.

Карлош Кейрош: Англия има три лъва на фланелката си, но ние имаме 33 милиона

Деклан Райс не пожела да вземе отношение по този въпрос, но се очаква враждебно отношение към Партей от пътуващите фенове на Англия.

„Играх с Томас, той е наистина добър играч, но също така съм играл срещу много от другите в отбора на Гана и от клиповете знам какво могат“, каза Райс.

„Те ще донесат сила, скорост, ще искат да ни хванат с контраатака. Трябва да сме готови за всичко, но също така, след като вече сме играли срещу много от тези играчи, знаем какво предстои.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages