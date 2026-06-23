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  3. Карлош Кейрош: Англия има три лъва на фланелката си, но ние имаме 33 милиона

Карлош Кейрош: Англия има три лъва на фланелката си, но ние имаме 33 милиона

  • 23 юни 2026 | 00:17
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Англия трябва да очаква сериозни проблеми срещу, прогнозира селекционерът на африканския тим Карлос Кейрош. Двата тим спечелиха първите си мачове на Световното първенство и евентуален втори успех ще им гарантира място във фазата на директните елиминации.

„Предстои ни страхотен мач. Това е, което търсим през целия си живот - да бъдем в правилната среда и в точното време и да играем срещу най-добрите играчи в света. Знаем как играе Англия. Те имат отлични футболисти, имат опита от Висшата лига. Имат интензивност, но ние знаем как можем да контролираме това. Знаем, че те имат три лъва, но ние имаме 33 милиона лъва“, каза Кейрош на пресконференция, визирайки населението на Гана.

Африканската държава, която достигна до четвъртфиналите на Мондиал 2010, ще си осигури място в елиминационната фаза с победа, но равенството също може да е достатъчно, за да класира отбора за 1/16-финалите.

„В това състезание сме за точки. Целта е да спечелим точките, за да се класираме. Това е най-важното за нас. Знаем, че Англия има своите силни страни, но ние имаме свои собствени качества. Трябва да сме в играта 90 минути с пълна газ. Повярвайте ми, огромно забавление е на терена. Ние принадлежим към развлекателния бизнес. Ще се борим, ще играем и ще се наслаждаваме. Гарантирам ви, че мачът ще бъде в спомените и сърцата на хората, когато приключи“, завърши Кейрош.

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Снимки: Imago

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