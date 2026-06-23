Пулишич поднови тренировки

Звездата на националния отбор на САЩ по футбол Кристиан Пулишич поднови тренировки за първи път от 11 юни и вече е възстановен от контузията си в левия прасец.

27-годишният нападател пострада два дни преди първия мач срещу Парагвай (4:1), но игра цялото първо полувреме. На почивката обаче се наложи да бъде заменен, след като травмата му е предизвикала болка. Пулишич не тренира пълноценно със съотборниците си преди двубоя срещу Австралия (2:0) и остана на резервната скамейка.

Крилото на Милан вероятно няма да вземе участие в последния мач от груповата фаза срещу Турция, тъй като САЩ вече осигури класирането си за елиминациите.

Освен Пулишич, халфът Кристиан Ролдан има мускулно разтежение и е възможно да пропусне срещата, докато Тайлър Адамс, който е с жълт картон, вероятно ще бъде оставен извън стартовия състав на селекционера Маурисио Почетино.

При два натрупани жълти картона след последния мач от груповата фаза, играчите на Мондиала трябва да пропуснат шестнайсетинафиналите.

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Снимки: Gettyimages