Нападателят на Монако и националния отбор на САЩ Фоларин Балогун планира да напусне монегаските през текущия трансферен прозорец, съобщи The Athletic.
Клубове от английската Висша лига проявяват интерес към играча, като ръководството на Монако е готово да разгледа оферта за продажба на 24-годишния американец, но за не по-малко от 50 милиона евро.
Миналия сезон Балогун изигра 43 мача във всички турнири, отбелязвайки 19 гола и давайки пет асистенции. Договорът му с Монако е до лятото на 2028 г.
Нападателят в момента участва на Световното първенство по футбол през 2026 г. В първия кръг на груповата фаза Фоларин отбеляза два гола срещу Парагвай, помагайки на отбора си за победа с 4:1.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google