Нападател на САЩ иска летен трансфер

Нападателят на Монако и националния отбор на САЩ Фоларин Балогун планира да напусне монегаските през текущия трансферен прозорец, съобщи The ​​Athletic.

Клубове от английската Висша лига проявяват интерес към играча, като ръководството на Монако е готово да разгледа оферта за продажба на 24-годишния американец, но за не по-малко от 50 милиона евро.

🚨 Folarin Balogun expected to leave Monaco this summer. Contract 2028 but no talks over new deal + striker favours move. Interest from PL & Europe building amid #FIFAWorldCup form; anticipated #ASMonaco will seek ~€50m to sell #USMNT star @TheAthleticFC https://t.co/mGbUoZF9Wj — David Ornstein (@David_Ornstein) June 23, 2026

Миналия сезон Балогун изигра 43 мача във всички турнири, отбелязвайки 19 гола и давайки пет асистенции. Договорът му с Монако е до лятото на 2028 г.

Нападателят в момента участва на Световното първенство по футбол през 2026 г. В първия кръг на груповата фаза Фоларин отбеляза два гола срещу Парагвай, помагайки на отбора си за победа с 4:1.

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