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Нападател на САЩ иска летен трансфер

  • 23 юни 2026 | 14:39
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Нападателят на Монако и националния отбор на САЩ Фоларин Балогун планира да напусне монегаските през текущия трансферен прозорец, съобщи The ​​Athletic.

Клубове от английската Висша лига проявяват интерес към играча, като ръководството на Монако е готово да разгледа оферта за продажба на 24-годишния американец, но за не по-малко от 50 милиона евро.

Миналия сезон Балогун изигра 43 мача във всички турнири, отбелязвайки 19 гола и давайки пет асистенции. Договорът му с Монако е до лятото на 2028 г. 

Нападателят в момента участва на Световното първенство по футбол през 2026 г. В първия кръг на груповата фаза Фоларин отбеляза два гола срещу Парагвай, помагайки на отбора си за победа с 4:1.

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