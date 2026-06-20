Алекс Фрийман: Всеки мечтае за такъв момент

Авторът на втория гол за САЩ при победата над Австралия (2:0), Алекс Фрийман, не скри емоциите си след мача. Той призна, че всеки футболист мечтае да отбележи победен гол на Световно първенство.

„Първоначално голът беше отменен, така че бях много притеснен, докато се разглеждаше от VAR, но се радвам, че успях да допринеса за победата. Когато го потвърдиха, видях всичките си съотборници да тичат към мен и си помислих: „Трябва да бягам, ще ме съборят на земята!“, заяви Фрийман.

"Беше изключително емоционално за мен, защото мисля, че всеки мечтае за такъв момент. И това, че най-накрая се случи, заобиколен от толкова много хора, които да ти помогнат да го отпразнуваш, го прави още по-специален“, допълни бранителят.

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Снимки: Imago