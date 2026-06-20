Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте на живо: Бразилия - Хаити
  1. Световно първенство
  2. САЩ
  3. Алекс Фрийман: Всеки мечтае за такъв момент

Алекс Фрийман: Всеки мечтае за такъв момент

  • 20 юни 2026 | 02:51
  • 155
  • 0

Авторът на втория гол за САЩ при победата над Австралия (2:0), Алекс Фрийман, не скри емоциите си след мача. Той призна, че всеки футболист мечтае да отбележи победен гол на Световно първенство.

„Първоначално голът беше отменен, така че бях много притеснен, докато се разглеждаше от VAR, но се радвам, че успях да допринеса за победата. Когато го потвърдиха, видях всичките си съотборници да тичат към мен и си помислих: „Трябва да бягам, ще ме съборят на земята!“, заяви Фрийман.

"Беше изключително емоционално за мен, защото мисля, че всеки мечтае за такъв момент. И това, че най-накрая се случи, заобиколен от толкова много хора, които да ти помогнат да го отпразнуваш, го прави още по-специален“, допълни бранителят.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Трой Дийни: Англия не може да спечели световното с Пикфорд на вратата

Трой Дийни: Англия не може да спечели световното с Пикфорд на вратата

  • 19 юни 2026 | 23:27
  • 1265
  • 3
САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

  • 20 юни 2026 | 00:03
  • 13463
  • 68
Българският женски отбор на сабя е в топ 8 на Европейското първенство по фехтовка

Българският женски отбор на сабя е в топ 8 на Европейското първенство по фехтовка

  • 19 юни 2026 | 23:00
  • 465
  • 1
Световното първенство поставя играчите пред сериозни предизвикателства за здравето

Световното първенство поставя играчите пред сериозни предизвикателства за здравето

  • 19 юни 2026 | 22:25
  • 1095
  • 4
Радослав Росенов открива българското участие на полуфиналите на Световната купа по бокс в Китай

Радослав Росенов открива българското участие на полуфиналите на Световната купа по бокс в Китай

  • 19 юни 2026 | 21:26
  • 529
  • 0
Турция и Парагвай са опрени до стената след лошия старт

Турция и Парагвай са опрени до стената след лошия старт

  • 19 юни 2026 | 20:50
  • 1096
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилия 0:0 Хаити, начало на мача (гледайте на живо)

Бразилия 0:0 Хаити, начало на мача (гледайте на живо)

  • 20 юни 2026 | 03:30
  • 918
  • 4
Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

  • 20 юни 2026 | 02:59
  • 4430
  • 22
САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

  • 20 юни 2026 | 00:03
  • 13463
  • 68
Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

  • 19 юни 2026 | 19:52
  • 49667
  • 121
България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

  • 19 юни 2026 | 18:39
  • 23130
  • 34
Напрежението в националния отбор на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

Напрежението в националния отбор на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

  • 19 юни 2026 | 19:41
  • 36032
  • 97