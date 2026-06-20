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Балогун: На световно първенство може да се очаква страстта да прелее понякога

  • 20 юни 2026 | 12:03
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Американският национал Фоларин Балогун смята, че тимът на САЩ е контролирал двубоя при победата с 2:0 над Австралия на Световното първенство по футбол. С този успех янките си осигуриха място на елиминациите.

„Много физически сблъсък, имаше много единоборства“, каза Балогун, цитиран от агенция Reuters.

„Мисля, че съдията направи всичко възможно да се опита да го ограничи, но това е Световно първенство. Така че е очаквано понякога страстта да прелее“, заяви още нападателят на френския Монако.

„Но смятам, че запазихме самообладание и това беше наистина професионално представяне от наша страна“, добави Фоларин Балогун.

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Снимки: Imago

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