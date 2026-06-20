Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Шотландия - Мароко
  1. Световно първенство
  2. САЩ
  3. Почетино сравни феновете на САЩ с тези на Аржентина

Почетино сравни феновете на САЩ с тези на Аржентина

  • 20 юни 2026 | 01:56
  • 60
  • 0

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино бе доста лаконичен в интервюто си след мача с Австралия (2:0). Той похвали феновете на тима, сравнявайки ги с тези на Аржентина.

„Аржентина има невероятни фенове, но мисля, че ние започваме да се изравняваме с тях по този показател“, заяви Почетино.

Той коментира и контузията на звездата на тима Кристиан Пулишич.

„Надяваме се да върнем Кристиан Пулишич в игра възможно най-скоро, но за да продължим напред в този турнир, ще ни бъде необходим целият отбор“, допълни аржентинецът.

„Днес съм напълно съгласен с водната пауза. Беше наистина тежко за играчите. Стадионът е открит, мачът започна в 12:00 часа през лятото и беше изключително горещо. Мисля, че беше добро решение да има водна пауза, за да помогнем на двата отбора да се възстановят, да дадат най-доброто от себе си и да запазим доброто зрелище за хората. Но днес подкрепям това правило само заради тези конкретни условия“, каза още наставникът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Трой Дийни: Англия не може да спечели световното с Пикфорд на вратата

Трой Дийни: Англия не може да спечели световното с Пикфорд на вратата

  • 19 юни 2026 | 23:27
  • 1042
  • 2
САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

  • 20 юни 2026 | 00:03
  • 11935
  • 66
Българският женски отбор на сабя е в топ 8 на Европейското първенство по фехтовка

Българският женски отбор на сабя е в топ 8 на Европейското първенство по фехтовка

  • 19 юни 2026 | 23:00
  • 408
  • 1
Световното първенство поставя играчите пред сериозни предизвикателства за здравето

Световното първенство поставя играчите пред сериозни предизвикателства за здравето

  • 19 юни 2026 | 22:25
  • 998
  • 3
Радослав Росенов открива българското участие на полуфиналите на Световната купа по бокс в Китай

Радослав Росенов открива българското участие на полуфиналите на Световната купа по бокс в Китай

  • 19 юни 2026 | 21:26
  • 501
  • 0
Турция и Парагвай са опрени до стената след лошия старт

Турция и Парагвай са опрени до стената след лошия старт

  • 19 юни 2026 | 20:50
  • 1002
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шотландия 0:1 Мароко, африканците с аванс на почивката (гледайте на живо)

Шотландия 0:1 Мароко, африканците с аванс на почивката (гледайте на живо)

  • 20 юни 2026 | 01:47
  • 2122
  • 9
САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

  • 20 юни 2026 | 00:03
  • 11935
  • 66
Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

  • 19 юни 2026 | 19:52
  • 48785
  • 120
България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

  • 19 юни 2026 | 18:39
  • 22650
  • 33
Напрежението в националния отбор на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

Напрежението в националния отбор на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

  • 19 юни 2026 | 19:41
  • 34576
  • 92
Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

  • 19 юни 2026 | 16:55
  • 4384
  • 19