Почетино сравни феновете на САЩ с тези на Аржентина

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино бе доста лаконичен в интервюто си след мача с Австралия (2:0). Той похвали феновете на тима, сравнявайки ги с тези на Аржентина.

„Аржентина има невероятни фенове, но мисля, че ние започваме да се изравняваме с тях по този показател“, заяви Почетино.

Той коментира и контузията на звездата на тима Кристиан Пулишич.

„Надяваме се да върнем Кристиан Пулишич в игра възможно най-скоро, но за да продължим напред в този турнир, ще ни бъде необходим целият отбор“, допълни аржентинецът.

„Днес съм напълно съгласен с водната пауза. Беше наистина тежко за играчите. Стадионът е открит, мачът започна в 12:00 часа през лятото и беше изключително горещо. Мисля, че беше добро решение да има водна пауза, за да помогнем на двата отбора да се възстановят, да дадат най-доброто от себе си и да запазим доброто зрелище за хората. Но днес подкрепям това правило само заради тези конкретни условия“, каза още наставникът.

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Снимки: Gettyimages