Маккени: Феновете бяха невероятни, гордея се, че съм от най-великата страна в света

Полузащитникът на националния отбор по футбол на САЩ Уестън Маккени похвали домакинските фенове на стадион „Сиатъл“, след като янките победиха Австралия с 2:0 и си осигуриха място в директните елиминации.

Скандиранията „САЩ“ продължиха дълго след последния съдийски сигнал, а американските запалянковци започнаха да пеят песента на Джон Денвър „Take Me Home, Country Roads“.

„Феновете бяха наистина невероятни“, заяви Маккени.

27-годишният футболист добави, че е получил още повече мотивация преди мача, слушайки феновете, които пеят националния химн на САЩ.

„Това наистина ме събуди, чувайки всички да пеят националния химн. Просто те кара да се гордееш, че си от тази държава, според мен най-великата страна в света“, каза още Уестън Маккен

„Световното първенство е възможност за посетителите да видят защо толкова много обичаме тази страна и да я преживеят от първа ръка. Мисля, че те започват да вкусват от това. Феновете бяха невероятни, а и Сиатъл също беше невероятен“, коментира американският национал.

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Снимки: Imago