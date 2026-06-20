САЩ влезе в историята благодарение на противникови автоголове

Националният отбор на САЩ се превърна в първия тим в цялата история на световните финали, който се възползва от автогол в два последователни мача от един турнир. След като в първия кръг играч на Парагвай си отбеляза нелепо попадение, във втория мач срещу Австралия защитникът Камерън Бърджис също прати топката в собствената си мрежа, за да открие резултата в полза на домакините. Този куриозен статистически прецедент помогна на "янките" да запишат две поредни победи и да се класират напред в турнира, доказвайки, че освен тактическа зрялост, селекцията на Маурисио Почетино се радва и на сериозна доза спортно щастие в противниковите наказателни полета.

Куриозната грешка на австралийския защитник е общо седмият автогол от началото на Мондиал 2026. С това постижение настоящото Световно първенство излиза еднолично на второ място в историческата класация по този показател. С това бързо темпо шампионатът вече уверено гони абсолютния рекорд в историята на световните финали, който бе поставен в Русия през 2018 година с безпрецедентните 12 автогола.

Only in 2018 has there been more own goals (12) at the #FIFAWorldCup than in 2026.



We've only just started the second round. 😅 https://t.co/NPk3xXENcU — Squawka (@Squawka) June 19, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages