Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Шотландия - Мароко
  1. Световно първенство
  2. САЩ
  3. САЩ влезе в историята благодарение на противникови автоголове

САЩ влезе в историята благодарение на противникови автоголове

  • 20 юни 2026 | 01:22
  • 169
  • 0

Националният отбор на САЩ се превърна в първия тим в цялата история на световните финали, който се възползва от автогол в два последователни мача от един турнир. След като в първия кръг играч на Парагвай си отбеляза нелепо попадение, във втория мач срещу Австралия защитникът Камерън Бърджис също прати топката в собствената си мрежа, за да открие резултата в полза на домакините. Този куриозен статистически прецедент помогна на "янките" да запишат две поредни победи и да се класират напред в турнира, доказвайки, че освен тактическа зрялост, селекцията на Маурисио Почетино се радва и на сериозна доза спортно щастие в противниковите наказателни полета.

Куриозната грешка на австралийския защитник е общо седмият автогол от началото на Мондиал 2026. С това постижение настоящото Световно първенство излиза еднолично на второ място в историческата класация по този показател. С това бързо темпо шампионатът вече уверено гони абсолютния рекорд в историята на световните финали, който бе поставен в Русия през 2018 година с безпрецедентните 12 автогола.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Трой Дийни: Англия не може да спечели световното с Пикфорд на вратата

Трой Дийни: Англия не може да спечели световното с Пикфорд на вратата

  • 19 юни 2026 | 23:27
  • 1042
  • 2
САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

  • 20 юни 2026 | 00:03
  • 11934
  • 66
Българският женски отбор на сабя е в топ 8 на Европейското първенство по фехтовка

Българският женски отбор на сабя е в топ 8 на Европейското първенство по фехтовка

  • 19 юни 2026 | 23:00
  • 408
  • 1
Световното първенство поставя играчите пред сериозни предизвикателства за здравето

Световното първенство поставя играчите пред сериозни предизвикателства за здравето

  • 19 юни 2026 | 22:25
  • 998
  • 3
Радослав Росенов открива българското участие на полуфиналите на Световната купа по бокс в Китай

Радослав Росенов открива българското участие на полуфиналите на Световната купа по бокс в Китай

  • 19 юни 2026 | 21:26
  • 501
  • 0
Турция и Парагвай са опрени до стената след лошия старт

Турция и Парагвай са опрени до стената след лошия старт

  • 19 юни 2026 | 20:50
  • 1002
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шотландия 0:1 Мароко, африканците с аванс на почивката (гледайте на живо)

Шотландия 0:1 Мароко, африканците с аванс на почивката (гледайте на живо)

  • 20 юни 2026 | 01:47
  • 2122
  • 9
САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

  • 20 юни 2026 | 00:03
  • 11934
  • 66
Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

  • 19 юни 2026 | 19:52
  • 48785
  • 120
България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

  • 19 юни 2026 | 18:39
  • 22650
  • 33
Напрежението в националния отбор на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

Напрежението в националния отбор на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

  • 19 юни 2026 | 19:41
  • 34575
  • 92
Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

  • 19 юни 2026 | 16:55
  • 4384
  • 19