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Златан Ибрахимович избухна с предположение за нов световен шампион

  • 20 юни 2026 | 15:06
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Легандарният Златан Ибрахимович изрече сензационното предположение, че отборът на САЩ има сили да спечели световната титлата на първенството, на което страната е съдомакин. "Янките", водени от Маурусио Почетино, започнаха турнира повече от добре, записаха две победи и вече си осигуриха участие в елиминационната фаза. В двата си двубоя до момента те отбелязаха шест гола и допуснаха само едно попадение във вратата си. Отборът трупа увереност, а с подкрепата на цялата страна, може да стигне до самия край, смята Ибра.

"Могат ли да станат световен шампион? Да. Ако не сте вярвали преди, започнете да вярвате. Те имат страната зад гърба си и когато имате тази подкрепа, е трудно да ви победят. Днес се представиха добре, макар че, честно казано, Австралия не представляваше особена заплаха. И преди казах, че няма никакво значение какво се е случвало преди Световното. Важно е какво се случва сега. Те просто трябва да продължат да вдъхват увереност от мач на мач. Ще видим какво ще се случи в третия двубой. Там могат да дадат почивка на някои от играчите си, защото вече се класираха. Нещата изглеждат добре", заяви Златан пред FOX Sport.

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