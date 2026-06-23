Селекционерът на Ирак продължава да пази надежди за Световното

Селекционерът на националния отбор на Ирак Греъм Арнолд настоя, че мечтите на тима му за Световното първенство остават живи, въпреки поражението с 0:3 от Франция във втория кръг от груповата фаза на турнира. Срещата бе прекъсната с повече от два часа поради лошо време и беше вторият пореден мач, в който Ирак допуска два гола от някои от елитните нападатели в световния футбол. Преди това Ерлинг Халанд от Норвегия вкара два гола на иракчаните при успеха с 4:1. Австралийският специалист остава концентриран върху решаващия последен мач за Ирак в груповата фаза на Мондиал 2026 в петък срещу Сенегал, а надеждите на отбора му за достигане до директните елиминации са под въпрос.



„Сега всичко е свързано със Сенегал. С осем отбора, завършили на трето място, които продължават. Знаете ли, все още имаме шанс.“

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Греъм Арнолд похвали представянето на футболистите си през първото полувреме – въпреки откриващия гол на Мбапе, но се оплака как дългото забавяне сякаш е нарушило ритъма им.

„Нямаше какво да направя, освен да покажа вероятно малко повече кадри от първото полувреме на почивката, за да посоча къде Франция ни наранява. По-скоро играчите просто трябваше да седнат, да се отпуснат и да останат спокойни, а след това да се подготвят, когато се върнем на терена“, обясни старши треньорът на националния отбор на Ирак.

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Греъм Арнолд не скри, че не изпитва нищо друго освен възхищение за страхотното представяне на Мбапе.

„Той е невероятен футболист. Скоростта му е неудържима. И затова се защитавахме малко по-дълбоко, отколкото обикновено, защото ако оставиш свободни пространства и Мбапе е толкова бърз, тогава той ще те унищожи“, каза Арнолд.

С Холанд и Мбапе в списъка с голмайсторите срещу Ирак, селекционерът вижда, че се задава интригуваща битка.

„Холанд вкарва голове, Меси очевидно вкарва голове и Мбапе също. Така че ще бъде много добро съревнование между тези трима играчи за водещ голмайстор“, завърши Греъм Арнолд.

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Снимки: Gettyimages