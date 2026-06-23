Дешан: Спрях да информирам играчите за новините, тъй като те се променят на всеки 30 секунди

Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан коментира спирането на мача срещу Ирак от втория кръг на груповата фаза на Световното първенство. Причината за прекъсването бе опасност от гръмотевична буря. Футболистите не се завърнаха на терена след почивката, а от ФИФА обявиха, че ситуацията се следи и още не е ясно кога ще бъде подновен двубоят.

„Прекъсване заради времето? Имаше предупреждение, после то изчезна, а след това се появи отново… Спрях да информирам играчите за новините, тъй като те се променят на всеки 30 секунди. Чакаме… А след това най-важното е да имаме време за загрявка, за да влезем отново в ритъм“, заяви Дешан, цитиран от RMC Sport.

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Снимки: Gettyimages