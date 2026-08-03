Александра Фейгин върти любов с актьор?

Най-добрата българска фигуристка Александра Фейгин е завъртяла главата на актьор. Според публикация в “Уикенд” спортистката стои в основата на раздялата на водещия на “Преди обед” Петър Дочев с актрисата Ирмена Чичикова. Двамата бяха заедно с продължение на осем години, но преди известно време в отношенията им настъпил разрив.

Говори се, че Александра и Петър са се сближили покрай работата си по спектакъла „Кораб в сърцето“, който съчетава театър и фигурно пързаляне. Именно по време на репетициите между тях се зародило силно приятелство, което впоследствие прераснало в нещо повече, твърдят запознати. Наскоро Дочев и Фейгин са били забелязани заедно и по време на морска почивка, което допълнително разпали слуховете за романтична връзка.

Макар и двамата официално да определят отношенията си като приятелски, хора от обкръжението им са убедени, че помежду им има много повече. Според публикацията двамата са близки от няколко месеца, но засега предпочитат да не афишират личния си живот.

Любопитното е, че Петър Дочев и Александра Фейгин вече са имали и професионални срещи извън сцената. Фигуристката неведнъж е гостувала в „Преди обед“, където водещият я е интервюирал, а това също е допринесло за по-доброто им опознаване.

Новината за предполагаемата раздяла с Ирмена Чичикова идва само няколко месеца след емоционален момент в ефира на bTV. През май, по случай рождения ден на Дочев, актрисата се включи с видеообръщение, в което му каза, че се гордее с него, че го обича и винаги ще бъде до него. Думите ѝ тогава силно развълнуваха водещия, който не успя да скрие сълзите си.

Според изданието обаче по това време отношенията между Дочев и Фейгин вече били започнали да се задълбочават. Като възможна причина за разрива между него и Чичикова се посочват и честите професионални ангажименти на актрисата извън България, които я държали далеч от дома за продължителни периоди.

Връзката на Петър и Ирмена беше сред най-дискретните в артистичните среди. Двамата рядко говореха публично за личния си живот, въпреки че бяха заедно близо осем години. Още в началото на отношенията им се знаеше, че Дочев дълго е ухажвал актрисата, преди тя да му даде шанс.

hotnews.bg

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