Люис Хамилтън има ново куче, сменя породата

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън има ново куче, което заема мястото на популярния булдог Роско, който почина през септември след тежка пневмония.

Новият четириног любимец на най-успешния пилот в историята на Формула 1 се казва Хейло и е от породата голдън ретрийвър. Според източници, близки до Хамилтън, Хейло е пристигнала тази седмица в Лос Анджелис, като е родена и е получила първата си ваксина в щата Мейн.

Looks like Lewis Hamilton got a new puppy! 🥹❤️🐶



goldiva_goldens posted on Instagram: “We're excited to fly Ms Halo to Los Angeles to Formula 1 Ferrari driver Lewis Hamilton!!”



Kim Kardashian posted a picture with Halo recently! pic.twitter.com/fhqpT83AXl — deni (@fiagirly) July 31, 2026

Люис Хамилтън загуби любимото си куче

Възпитанието на Хейло е поверено на Кърстин Макмилан, която преди години се занимаваше с обучението на Роско.

Ким Кардашиян вече сподели първата снимка на Хейло в социалните мрежи, като официално, нито тя, нито Хамилтън са потвърдили, че са гаджета, въпреки че Ким гостува на Ферари в Гран При на Монако, откъдето е известният епизод с хавлията на победителя в състезанието Андреа Кими Антонели.

Ким Кардашиян сви хавлията на Андреа Кими Антонели

След Роско титлата за най-популярно куче в падока на Формула 1 взе мъникът на Шарл Леклер - Лео от породата дашхунд.

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