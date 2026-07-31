Люис Хамилтън има ново куче, сменя породата

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън има ново куче, което заема мястото на популярния булдог Роско, който почина през септември след тежка пневмония.
Новият четириног любимец на най-успешния пилот в историята на Формула 1 се казва Хейло и е от породата голдън ретрийвър. Според източници, близки до Хамилтън, Хейло е пристигнала тази седмица в Лос Анджелис, като е родена и е получила първата си ваксина в щата Мейн.
Люис Хамилтън загуби любимото си куче
Възпитанието на Хейло е поверено на Кърстин Макмилан, която преди години се занимаваше с обучението на Роско.
Ким Кардашиян вече сподели първата снимка на Хейло в социалните мрежи, като официално, нито тя, нито Хамилтън са потвърдили, че са гаджета, въпреки че Ким гостува на Ферари в Гран При на Монако, откъдето е известният епизод с хавлията на победителя в състезанието Андреа Кими Антонели.
Ким Кардашиян сви хавлията на Андреа Кими Антонели
След Роско титлата за най-популярно куче в падока на Формула 1 взе мъникът на Шарл Леклер - Лео от породата дашхунд.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google