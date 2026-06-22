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  3. Рангник: Аржентина няма слабости, а разполага и с най-добрия футболист за всички врамена

Рангник: Аржентина няма слабости, а разполага и с най-добрия футболист за всички врамена

  • 22 юни 2026 | 09:46
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Дойде мачът, в който футболистите на Австрия ще трябва да покажат най-високото си възможно ниво, откакто Ралф Рангник е треньор на националния отбор, ако искат да избегнат поражението срещу актуалния Световен шампион Аржентина, смята специалистът. Срещата е втора и за двата отбора в група J на Мондиал 2026 и ще се играе тази нощ в Далас.

И двата състава са с пълен актив до момента, като аржентинците отнесоха Алжир с 3:0 с хеттрик на Лео Меси, докато Австрия се справи с 3:1 с Йордания. Рангник започна доста предпазливо и твърди, че така е говорил и пред отбора си.

„Нека започнем със слабостите на Аржентина: няма такива, поне не сме успели да забележим“, каза Рангник на пресконференция, когато го попитаха как ще се бори с отбора на Лионел Скалони. „Силните им страни са изключителни. Играчите могат да играят и с два или три различни стила в мача. Ние се придържахме към рутината си, анализирахме противника както обикновено. Обсъдихме какво да правим при владение на топката, при загуба на топката и при статични положения и се опитахме да обясним на отбора какво трябва да свърши, за да ги победи“.

По повод Лионел Меси той каза: „Очевидно те имат най-великия играч на всички времена в състава си, така че трябва да покажем, че сме един от най-добрите отбори на това Световно първенство. Трябва да бъдем много силни тактически, но и много смели. Трябва да демонстрираме най-доброто от себе си и може би трябва да направим най-добрия си мач, който някога сме правили под мое ръководство“.

Aвстрия се завръща на Световни футлолни финали за първи път от 1998-а година, като това е върхът в работата на Рангник, който пое поста преди три сезона от Франко Фода. А победата им на старта с Йордания е първата от 36 години насам или от Световното през 1990-а година в Италия.

Рангник също така каза по повод стартовия състав, че защитникът Щефан Пош ще може да играе, но с маска на лицето, след като му e била направена такава в Лос Анджелис.

„Не знам колко хора ще заложат на Австрия и колко – на Аржентина“, каза Рангник. „Ако погледнете алгоритъма, той вероятно ще покаже, че утре няма да спечелим.

Ще играем срещу всички прогнози, но това означава, че може да предизвикаме изненада – може да е равенство или победа. Всъщност всичко е възможно, защото става дума за спорт с топка и за отборен спорт. Имаме свой собствен стил, имаме хъс и кураж и можем да решим изхода на мача. Това е, което те прави знаменит или те съсипва. Знам, че Аржентина играе на изключително високо ниво, но важното е нивото, на което ние ще играем“.

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Снимки: Imago

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