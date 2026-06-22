Скалони: Като всеки отбор, ние имаме своите слаби места, но се надяваме съперниците ни да не ги открият

Старш треньорът на световния шампион по футбол Аржентина Лионел Скалони призна, че все още се справя с отражението на почивките за хидратация по време на мачовете от Световното първенство. Аржентинците се готвят да се изправят срещу Австрия тази вечер българско време на стадион „Далас“ във втория си мач от група J.

И двата тима започнаха с победа миналата седмица, а паузите в средата на двубоя ще останат в сила.

„Всичко, което имам наум, може да се промени в зависимост от тези 22, 23 минути“, каза Скалони по повод за смущенията, причинени от почивките.

„Имаме хора, които анализират играта и търсим решения. Това е, което се прави в едно нормално полувреме. Странно е да се адаптираме към спиранията. Това е нещо, което, ако го правим повече, ще стане нормално. Не мисля обаче, че е нормално за нас все още. Опитваме се да анализираме нещата и да ги коригираме. Понякога мачът се променя още в първата част и можете да промените определени неща“, коментира аржентинският селекционер.

„Австрия има много добри футболисти, те са страхотен отбор, оказват голям натиск“, заяви Лионел Скалони и продължи: „Видяхме, че те са противник, който трябва да се има предвид. Ще бъде сложно. И двата тима спечелихме първия си мач, така че това може да направи шоуто по-добро. Ще бъде трудно, но на Световното първенство няма лесни мачове. Груповата фаза винаги е била трудна.“

Въпреки серията изненадващи резултати в ранната фаза на турнира, Скалони очаква утвърдените нации да надделеят в шампионата

„Големите сили ще бъдат там и без съмнение това ще бъде трудно Световно първенство. Дори и да си имал страхотен мач, трябва да посочиш нещо, което не е страхотно. Вярвам, че логично всеки треньор прави това. Като всеки отбор, ние имаме своите слаби места и се надяваме, че съперниците няма да ги открият“, завърши Скалони.

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Снимки: Imago