На днешния ден се навършват точно 40 години, откакто с две свои действия Диего Марадона така записа името си във футболната история, че няма шанс някога да бъде забравен. Става дума за познатите на всички два негови гола в мача между Аржентина и Англия от четвъртфиналите на Мондиал’86.
На 22 юни 1986, пред на 114 000 зрители на легендарния “Ацтека”, бъдещият световен шампион скандализира, забивайки попадение с ръка за 1:0. Той нарече това Божията ръка, както е популярен епизодът от 51-вата минута.
Главният съдия на срещата тогава Али Бин Насер не видя нарушението, а и липса на синхрон с българския асистент рефер Богдан Дочев, който първоначално вдига флага си за играта с ръка, в крайна сметка доведе до зачитане на попадението.
Само четири минути по-късно, сякаш за да изкупи несанкционирания си грях, Марадона заби втори гол, който смая всички. Капитанът премина през куп играчи на англичаните и порази мрежата на Питър Шилтън за 2:0.
По-късно европейците върнаха едно попадение, но Аржентина все пак спечели с 2:1 и продължи напред, а после вдигна и трофея.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google