40 години, откакто Марадона първо скандализира света, а после отново го спечели

На днешния ден се навършват точно 40 години, откакто с две свои действия Диего Марадона така записа името си във футболната история, че няма шанс някога да бъде забравен. Става дума за познатите на всички два негови гола в мача между Аржентина и Англия от четвъртфиналите на Мондиал’86.

На 22 юни 1986, пред на 114 000 зрители на легендарния “Ацтека”, бъдещият световен шампион скандализира, забивайки попадение с ръка за 1:0. Той нарече това Божията ръка, както е популярен епизодът от 51-вата минута.

On this day 40 years ago, Diego Maradona scored the "Hand of God" goal against England in the Quarter-Final of 1986 World Cup in Estadio Azteca, Mexico City pic.twitter.com/fmyWFzGAMG — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 21, 2026

Главният съдия на срещата тогава Али Бин Насер не видя нарушението, а и липса на синхрон с българския асистент рефер Богдан Дочев, който първоначално вдига флага си за играта с ръка, в крайна сметка доведе до зачитане на попадението.

Само четири минути по-късно, сякаш за да изкупи несанкционирания си грях, Марадона заби втори гол, който смая всички. Капитанът премина през куп играчи на англичаните и порази мрежата на Питър Шилтън за 2:0.

22 June 1986. Diego Maradona scored one of the greatest World Cup goals during a 2-1 victory by Argentina over England in the Quarter final of the FIFA World Cup in Mexico. This goal came after his infamous “Hand of God” goal in the same game. pic.twitter.com/a2RdpgQjuG — Prof. Frank McDonough (@FXMC1957) June 22, 2026

По-късно европейците върнаха едно попадение, но Аржентина все пак спечели с 2:1 и продължи напред, а после вдигна и трофея.

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