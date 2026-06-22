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  3. 40 години, откакто Марадона първо скандализира света, а после отново го спечели

40 години, откакто Марадона първо скандализира света, а после отново го спечели

  • 22 юни 2026 | 17:48
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40 години, откакто Марадона първо скандализира света, а после отново го спечели

На днешния ден се навършват точно 40 години, откакто с две свои действия Диего Марадона така записа името си във футболната история, че няма шанс някога да бъде забравен. Става дума за познатите на всички два негови гола в мача между Аржентина и Англия от четвъртфиналите на Мондиал’86.

На 22 юни 1986, пред на 114 000 зрители на легендарния “Ацтека”, бъдещият световен шампион скандализира, забивайки попадение с ръка за 1:0. Той нарече това Божията ръка, както е популярен епизодът от 51-вата минута.

Главният съдия на срещата тогава Али Бин Насер не видя нарушението, а и липса на синхрон с българския асистент рефер Богдан Дочев, който първоначално вдига флага си за играта с ръка, в крайна сметка доведе до зачитане на попадението.

Само четири минути по-късно, сякаш за да изкупи несанкционирания си грях, Марадона заби втори гол, който смая всички. Капитанът премина през куп играчи на англичаните и порази мрежата на Питър Шилтън за 2:0.

По-късно европейците върнаха едно попадение, но Аржентина все пак спечели с 2:1 и продължи напред, а после вдигна и трофея.

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