Франция ще опита да си осигури място на елиминациите още тази нощ, Мбапе потрива ръце за нови голове

Франция ще се опита да си осигури място в елиминационната фаза на Световното първенство кръг преди края на груповата фаза. Това може да се случи тази нощ, когато "петлите" излизат срещу Ирак в двубой от група "I", който ще се изиграе на "Линкълн Файненшъл Фийлд" и стартира точно в полунощ българско време.

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Тимът на Дидие Дешан изигра силно второ полувреме срещу Сенагал и записа заслужена победа с 3:1. Ирак пък претърпя доста тежко поражение с 1:4 от Норвегия.

Килиан Мбапе бе в основата на успеха на Франция. Нападателят на Реал Мадрид отбеляза два гола и изпревари Оливие Жиру като играча с най-много голове с екипа на "петлите". Мбапе вече е с 58. Единственото, което може би звучи притеснително за тима на Дешан е, че Франция няма суха мрежа в последните си шест мача. В 14 поредни срещи обаче французите неизменно се разписват в противниковите врати, като в 13 от тях попаденията са повече от едно.

Селекционерът на Ирак Греъм Арнолд заяви, че е бил горд с представянето на отбора в първите 70 минути на мача с Норвегия, когато европейският тим водеше само с 2:1. Той увери, че дори срещу Франция отборът му ще излезе с мисълта за победа. Ирак обаче все още няма точка на световно първенство, а ако отстъпят и днес, "лъвовете от Месопотамия" ще станат първият азиатски отбор, който е загубил първите си пет мача на световни първенства.

Греъм Арнолд преди сблъсъка с Франция: Винаги излизаме за победа

Досега Франция и Ирак никога не са играли помежду си.

Очаква се Дешан да направи три промени в своя стартов състав. Тео Ернандес ще отстъпи мястото си на Люка Дин отляво на френската отбрана, а Ману Коне ще започне на мястото на Орелиан Чуамени. Брадли Баркола пък най-вероятно ще стартира за сметка на Дезире Дуе.

Али Джасим бе заменен в мача с Норвегия, но в последните дни е тренирал пълноценно, така че вероятно ще започне за Ирак. Ахмед Базил Фадхил ще замени на вратата Джалал Хасан.

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