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Чуамени е пропуснал тренировка преди мача с Ирак

  • 22 юни 2026 | 05:22
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Халфът Орелиан Чуамени не е участвал в последната тренировка на Франция във вчерашния 21-ви юни (неделя), предава Footmercato.

Според източника щабът на отбора е съобщил, че Чуамени е провел индивидуални занимания с колело и възстановяване, а причина за безпокойствие няма.

Срещата между Франция и Ирак е тази вечер от полунощ.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
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