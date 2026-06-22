Чуамени е пропуснал тренировка преди мача с Ирак

Халфът Орелиан Чуамени не е участвал в последната тренировка на Франция във вчерашния 21-ви юни (неделя), предава Footmercato.
Според източника щабът на отбора е съобщил, че Чуамени е провел индивидуални занимания с колело и възстановяване, а причина за безпокойствие няма.
Срещата между Франция и Ирак е тази вечер от полунощ.
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