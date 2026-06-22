Чуамени е пропуснал тренировка преди мача с Ирак

Халфът Орелиан Чуамени не е участвал в последната тренировка на Франция във вчерашния 21-ви юни (неделя), предава Footmercato.

Le milieu des Bleus Aurélien Tchouaméni est le seul absent de la séance de veille de match face à l'Irak (lundi 23 h).



➡️ https://t.co/stFAzj1G6O pic.twitter.com/KSh1YQuhDc — L'Équipe (@lequipe) June 21, 2026

Според източника щабът на отбора е съобщил, че Чуамени е провел индивидуални занимания с колело и възстановяване, а причина за безпокойствие няма.

Срещата между Франция и Ирак е тази вечер от полунощ.

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