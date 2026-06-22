Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Ирак
  3. Селекционерът на Ирак готов на жестоко опълчение в отбрана заради Мбапе

Селекционерът на Ирак готов на жестоко опълчение в отбрана заради Мбапе

  • 22 юни 2026 | 05:53
  • 663
  • 0

Греъм Арнолд говори на своя Ирак срещу Франция от група “I” на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, определяйки Килиан Мбапе като голямата заплаха за неговата защита и направи шеговит коментар относно начина, по който би могъл да бъде спрян звездният играч на “петлите”.

Дешан към звездите си: Познавате ли Испания? Те вече си изпатиха от Ирак
Дешан към звездите си: Познавате ли Испания? Те вече си изпатиха от Ирак

“Ще попитаме дали можем да изкараме трима вратари. е фантастичен треньор и страхотен човек. Играчите със сигурност ще искат да направят нещо специално за последното му Световно първенство”, каза Арнолд.

Треньорът на Ирак: Играхме великолепно, имаме шансове за втората фаза
Треньорът на Ирак: Играхме великолепно, имаме шансове за втората фаза

Срещата между двата тима е в утрешния 23-ти юни (вторник) от полунощ българско време.

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 се излъчват на живо на bnt.sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Бергвал напуска Тотнъм

Бергвал напуска Тотнъм

  • 22 юни 2026 | 04:58
  • 898
  • 0
Велик, сюблимен, непостижим Мохамед Салах изригна с гол и асистенция за първа египетска победа на Световно

Велик, сюблимен, непостижим Мохамед Салах изригна с гол и асистенция за първа египетска победа на Световно

  • 22 юни 2026 | 06:03
  • 10885
  • 6
Камата, свидетел на историческите голове на Кабо Верде

Камата, свидетел на историческите голове на Кабо Верде

  • 22 юни 2026 | 03:33
  • 1214
  • 4
Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко

Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко

  • 22 юни 2026 | 03:09
  • 17446
  • 64
Селекционерът на Саудитска Арабия: Допуснахме твърде много грешки

Селекционерът на Саудитска Арабия: Допуснахме твърде много грешки

  • 22 юни 2026 | 02:58
  • 394
  • 0
Франсиско Консейсао иска да стигне по-далеч със своята Португалия от тази на баща си през 2002 г.

Франсиско Консейсао иска да стигне по-далеч със своята Португалия от тази на баща си през 2002 г.

  • 22 юни 2026 | 00:26
  • 733
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

  • 21 юни 2026 | 20:59
  • 34732
  • 182
Велик, сюблимен, непостижим Мохамед Салах изригна с гол и асистенция за първа египетска победа на Световно

Велик, сюблимен, непостижим Мохамед Салах изригна с гол и асистенция за първа египетска победа на Световно

  • 22 юни 2026 | 06:03
  • 10885
  • 6
Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко

Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко

  • 22 юни 2026 | 03:09
  • 17446
  • 64
Ялова Белгия се издъни и срещу Иран

Ялова Белгия се издъни и срещу Иран

  • 22 юни 2026 | 00:00
  • 26468
  • 121
България разби Северна Македония в Самоков

България разби Северна Македония в Самоков

  • 21 юни 2026 | 20:42
  • 14649
  • 12
ЦСКА 1948 вез скалпа на още един шампион, "черевните" бележат от 40 метра и с петички

ЦСКА 1948 вез скалпа на още един шампион, "черевните" бележат от 40 метра и с петички

  • 21 юни 2026 | 20:47
  • 22165
  • 40