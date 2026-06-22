Селекционерът на Ирак готов на жестоко опълчение в отбрана заради Мбапе

Греъм Арнолд говори на своя Ирак срещу Франция от група “I” на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, определяйки Килиан Мбапе като голямата заплаха за неговата защита и направи шеговит коментар относно начина, по който би могъл да бъде спрян звездният играч на “петлите”.

Дешан към звездите си: Познавате ли Испания? Те вече си изпатиха от Ирак

“Ще попитаме дали можем да изкараме трима вратари. е фантастичен треньор и страхотен човек. Играчите със сигурност ще искат да направят нещо специално за последното му Световно първенство”, каза Арнолд.

Треньорът на Ирак: Играхме великолепно, имаме шансове за втората фаза

Срещата между двата тима е в утрешния 23-ти юни (вторник) от полунощ българско време.

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 се излъчват на живо на bnt.sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google