Буря заплашва следващия мач на Франция

Според метеорологичните прогнози в САЩ в понеделник късния следобед местно време във Филаделфия се очакват гръмотевични бури. Именно там ще се проведе вторият мач на френския национален отбор от Група I на Мондиала срещу Ирак (с начален час 00:00 българско време в понеделник срещу вторник). Въпреки че все още не е прилаган, правилникът в случай на гръмотевици е изключително строг.

Според прогнозите за времето в късния следобед във Филаделфия се очакват дъжд и гръмотевични бури, които е възможно да се разразят по време на срещата. Началният час на двубоя на стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“ е 17:00 местно време. Предвид рисковете от понякога бурни гръмотевични епизоди, е въведен много строг протокол, до голяма степен вдъхновен от този, прилаган по време на Световното клубно първенство миналата година.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Задължително прекъсване от 30 минути

По този въпрос възможностите за маневриране на ФИФА са ограничени. Прилагат се федералните разпоредби на САЩ. Като общо правило се налага задължително прекъсване от 30 минути веднага щом мълния удари в радиус от около 13 километра. Всяка следваща мълния води до нова пауза от половин час.

По време на Световното клубно първенство, което послужи като генерална репетиция за Мондиала миналата година, шест мача бяха забавени поради екстремни метеорологични условия. От началото на настоящото Световно първенство нито една среща не е била прекъсвана заради лошо време.

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