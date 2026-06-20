Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Дешан към звездите си: Познавате ли Испания? Те вече си изпатиха от Ирак

Дешан към звездите си: Познавате ли Испания? Те вече си изпатиха от Ирак

  • 20 юни 2026 | 14:50
  • 768
  • 0

Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан предупреди своите играчи в никакъв случай не трябва да подценяват тима на Ирак. Двата отбора ще се срещнат във Филаделфия в полунощ на понеделник срещу вторник в мач от втория кръг на група “I”.

Въпреки че на пръв поглед няма място за сравнение между „петлите“ и 60-ия в ранглистата на ФИФА, наставникът обърна внимание на футболистите си си да се пазят от всякаква проява на прекомерна самоувереност или надменност. „Не ги смятайте в главите си за малък отбор, защото не са такъв“, заяви баският специалист в съблекалнята преди тренировка, като речта му беше разпространена в събота в социалните мрежи на Френската футболна федерация (FFF).

След това селекционерът обясни на играчите си защо не трябва да приемат с лека ръка „лъвовете на Месопотамия“: „Познавате ли Боливия? Добър южноамерикански отбор... Те отидоха и победиха Мексико с 2:1 (в плейофен турнир). А Испания познавате ли? Да, беше подготвителен мач, но все пак направиха равенство (1:1). А в първия мач (от Мондиала) срещу Норвегия, който е добър отбор, до 75-ата минута губеха само с 1:2. След това допуснаха два гола в края (краен резултат 4:1 за норвежците).“

Тъй като е способен да затрудни големи нации, Ирак може да създаде проблеми и на Килиан Мбапе и неговите съотборници. „Никой от вас не трябва да си мисли, че ще бъде лесно, само защото сме отборът на Франция“, настоява Дешан. „Защото други отбори може би са си мислили така. Големи отбори, които са играли срещу по-слаби съперници от Ирак. Тези отбори са си казали, че рано или късно ще направят разликата. Но не са успели. Не искам това да се случи и на нас, да чакаме нещата да се случат от само себе си.“

Накрая селекционерът изброи силните страни на Ирак: „Дисциплиниран отбор, който прави нещата просто, схема 4-4-2 с двама исполини в атака (Хюсеин и Ал-Хамади), доста технични играчи и отборен дух.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Нощна тренировка за Тунис

Нощна тренировка за Тунис

  • 20 юни 2026 | 11:25
  • 332
  • 0
Треньорът на Парагвай: Никога няма да се чувстваме като аутсайдери

Треньорът на Парагвай: Никога няма да се чувстваме като аутсайдери

  • 20 юни 2026 | 11:24
  • 545
  • 1
Джоркаеф: Загубата от България на "Парк де Пренс" беше кошмар, даже имаше бой в съблекалнята

Джоркаеф: Загубата от България на "Парк де Пренс" беше кошмар, даже имаше бой в съблекалнята

  • 20 юни 2026 | 11:23
  • 5568
  • 3
Маккени: Феновете бяха невероятни, гордея се, че съм от най-великата страна в света

Маккени: Феновете бяха невероятни, гордея се, че съм от най-великата страна в света

  • 20 юни 2026 | 11:12
  • 597
  • 4
Вратарят на Канада едва се сдържал да не се включи в атака от скука

Вратарят на Канада едва се сдържал да не се включи в атака от скука

  • 20 юни 2026 | 11:05
  • 863
  • 0
Селекционерът на Япония: Не сме напълно доволни от мача с Нидерландия

Селекционерът на Япония: Не сме напълно доволни от мача с Нидерландия

  • 20 юни 2026 | 11:02
  • 525
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

  • 20 юни 2026 | 10:03
  • 43332
  • 474
Милан ще привлече още един български талант в академията си

Милан ще привлече още един български талант в академията си

  • 20 юни 2026 | 15:36
  • 1419
  • 0
Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

  • 20 юни 2026 | 08:11
  • 57302
  • 98
ЦСКА започва с контролите срещу словенци

ЦСКА започва с контролите срещу словенци

  • 20 юни 2026 | 09:23
  • 15286
  • 39
Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

  • 20 юни 2026 | 11:27
  • 13162
  • 65
ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

  • 20 юни 2026 | 08:23
  • 18319
  • 26