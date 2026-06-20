Дешан към звездите си: Познавате ли Испания? Те вече си изпатиха от Ирак

Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан предупреди своите играчи в никакъв случай не трябва да подценяват тима на Ирак. Двата отбора ще се срещнат във Филаделфия в полунощ на понеделник срещу вторник в мач от втория кръг на група “I”.

Въпреки че на пръв поглед няма място за сравнение между „петлите“ и 60-ия в ранглистата на ФИФА, наставникът обърна внимание на футболистите си си да се пазят от всякаква проява на прекомерна самоувереност или надменност. „Не ги смятайте в главите си за малък отбор, защото не са такъв“, заяви баският специалист в съблекалнята преди тренировка, като речта му беше разпространена в събота в социалните мрежи на Френската футболна федерация (FFF).

Le discours du coach avant d'aller sur le terrain d'entraînement ! 🗣️ " pic.twitter.com/u72ppXtXRW — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 20, 2026

След това селекционерът обясни на играчите си защо не трябва да приемат с лека ръка „лъвовете на Месопотамия“: „Познавате ли Боливия? Добър южноамерикански отбор... Те отидоха и победиха Мексико с 2:1 (в плейофен турнир). А Испания познавате ли? Да, беше подготвителен мач, но все пак направиха равенство (1:1). А в първия мач (от Мондиала) срещу Норвегия, който е добър отбор, до 75-ата минута губеха само с 1:2. След това допуснаха два гола в края (краен резултат 4:1 за норвежците).“

Тъй като е способен да затрудни големи нации, Ирак може да създаде проблеми и на Килиан Мбапе и неговите съотборници. „Никой от вас не трябва да си мисли, че ще бъде лесно, само защото сме отборът на Франция“, настоява Дешан. „Защото други отбори може би са си мислили така. Големи отбори, които са играли срещу по-слаби съперници от Ирак. Тези отбори са си казали, че рано или късно ще направят разликата. Но не са успели. Не искам това да се случи и на нас, да чакаме нещата да се случат от само себе си.“

Накрая селекционерът изброи силните страни на Ирак: „Дисциплиниран отбор, който прави нещата просто, схема 4-4-2 с двама исполини в атака (Хюсеин и Ал-Хамади), доста технични играчи и отборен дух.“

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