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Мбапе тренира в отлично настроение

  • 21 юни 2026 | 13:38
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Франция проведе поредната си тренировка, която е част от подготовката на Дидие Дешан и момчетата му за втория мач от груповата фаза срещу Ирак в понеделник.

„Петлите“ стартираха участието си на Световното първенство с убедителна победа - 3:1 над Сенегал на стадион „МетЛайф“, като в центъра на вниманието беше Килиан Мбапе, който отбеляза два гола. На тази тренировка Килиан се забавляваше и работеше с настроение. Французите ще се стремят да надградят успешния си старт с втори успех срещу Ирак на стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“ във Филаделфия.

Като един от големите фаворити на турнира, Франция преследва трето поредно участие на финал на световно първенство, след като спечели титлата през 2018 г., а през 2022 г. завърши на второ място. Ирак започна участието си на турнира с поражение с 1:4 от Норвегия.

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