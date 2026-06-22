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Мбапе: Имаме по-атакуващ отбор, отколкото през 2018-а и 2022 година

  • 22 юни 2026 | 11:27
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Килиан Мбапе заяви, че наборът от атакуващи таланти в националния тим на Франция носи по-голямо предимство в нападение от съставите, които достигнаха до последните два финала на Световното първенство. Французите се стремят да си осигурят място в директните елиминации на Мондиал 2026 с победа над Ирак в следващия си двубой от груповата фаза.

Исторически попадения на Мбапе дадоха летящ старт на Франция срещу Сенегал на Мондиал 2026
Исторически попадения на Мбапе дадоха летящ старт на Франция срещу Сенегал на Мондиал 2026

„Имаме по-атакуващ отбор, отколкото през 2018-а и 2022 година - тим, който е много по-ориентиран към атаката“, коментира Мбапе. „Второто полувреме вече имаше проблясък на това, което можем да направим, когато сме в добри технически условия“, добави френският нападател по повод победата с 3:1 над Сенегал на Мондиал 2026. Килиан Мбапе каза, че разбирателството между него, Майкъл Олизе, Усман Дембеле и Дезире Дуе започва да се оформя и може да направи тима на Франция все по-труден за овладяване с напредването на турнира. „Четиримата в атака успяхме да бъдем перфектно координирани по отношение на движение, позициониране и ротации. Предимството на този отбор е, че има толкова много талант. Ние сме много наясно с качеството, което имаме в атака“, допълни Мбапе.

Мбапе тренира в отлично настроение
Мбапе тренира в отлично настроение

Капитанът на Франция също така отхвърли коментарите, че носителят на „Златната топка“ Дембеле се е представил по-слабо срещу Сенегал: „През първото полувреме той бе най-добрият нападател от четиримата. Той е този, който прави играта ни най-плавна. През второто полувреме Майкъл и аз бяхме ефективни, но Усман също допринесе.“ Мбапе похвали движението на Дембеле за създаването на пространството, което позволи на атаката на Франция да блести след почивката. „Това не се вижда в статистиката, но е много важно, защото иначе нямаше да вкараме. Усман е много спокоен. Той е носителят на „Златната топка“. Има доверието на отбора и щаба. Сигурен съм, че ще продължи да се движи напред и да става по-силен“, завърши Килиан Мбапе.

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