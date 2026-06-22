Мбапе: Имаме по-атакуващ отбор, отколкото през 2018-а и 2022 година

Килиан Мбапе заяви, че наборът от атакуващи таланти в националния тим на Франция носи по-голямо предимство в нападение от съставите, които достигнаха до последните два финала на Световното първенство. Французите се стремят да си осигурят място в директните елиминации на Мондиал 2026 с победа над Ирак в следващия си двубой от груповата фаза.

Исторически попадения на Мбапе дадоха летящ старт на Франция срещу Сенегал на Мондиал 2026

„Имаме по-атакуващ отбор, отколкото през 2018-а и 2022 година - тим, който е много по-ориентиран към атаката“, коментира Мбапе. „Второто полувреме вече имаше проблясък на това, което можем да направим, когато сме в добри технически условия“, добави френският нападател по повод победата с 3:1 над Сенегал на Мондиал 2026. Килиан Мбапе каза, че разбирателството между него, Майкъл Олизе, Усман Дембеле и Дезире Дуе започва да се оформя и може да направи тима на Франция все по-труден за овладяване с напредването на турнира. „Четиримата в атака успяхме да бъдем перфектно координирани по отношение на движение, позициониране и ротации. Предимството на този отбор е, че има толкова много талант. Ние сме много наясно с качеството, което имаме в атака“, допълни Мбапе.

Мбапе тренира в отлично настроение

Капитанът на Франция също така отхвърли коментарите, че носителят на „Златната топка“ Дембеле се е представил по-слабо срещу Сенегал: „През първото полувреме той бе най-добрият нападател от четиримата. Той е този, който прави играта ни най-плавна. През второто полувреме Майкъл и аз бяхме ефективни, но Усман също допринесе.“ Мбапе похвали движението на Дембеле за създаването на пространството, което позволи на атаката на Франция да блести след почивката. „Това не се вижда в статистиката, но е много важно, защото иначе нямаше да вкараме. Усман е много спокоен. Той е носителят на „Златната топка“. Има доверието на отбора и щаба. Сигурен съм, че ще продължи да се движи напред и да става по-силен“, завърши Килиан Мбапе.

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