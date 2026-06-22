Греъм Арнолд преди сблъсъка с Франция: Винаги излизаме за победа

Консервативната игра срещу футболната суперсила Франция не влиза в плановете на Ирак, заяви австралийският селекционер на тима Греъм Арнолд преди мача тази нощ. Иракчаните, при едва второто си участие на Световни финали, стартираха с тежка загуба с 1:4 от Норвегия в група I.

„Винаги съм бил треньор, който излиза на терена с очакването да спечели мача, а не да се опитва да не загуби“, заяви австралиецът, който водеше иракчаните и в квалификациите. „Ако манталитетът ти е такъв – да, ще имаш мачове, в които няма да се случи. Но ще има дни, в които ще се получи. И ако имаш тази нагласа и опитваш да поставиш играчите така настроени, да им предадеш това убеждение, че излизаме на терена уверени и готови да спечелим, тогава това поставя играчите в добро психическо състояние“.

Новият рекордьор по голове за Франция Килиан Мбапе, подобно на Ерлинг Холанд, също отбеляза два гола, докато отборът му победи Сенегал с 3:1. А може би Ирак ще вземе специални мерки срещу голямата звезда на „петлите“?.

„Попитах дали можем да излезем с трима вратари, но те казаха „не“, пошегува се Арнолд. „Вижте, те имат някои невероятни играчи и е чест да играем срещ, тях, да ги срещнем на терена. Но ви гарантирам, че ще го направим фокусирани върху себе си“.

„И когато казвам това, имам предвид нашето собствено представяне. Не можем да контролираме представянето на Франция, но можем да контролираме нашето. И ви уверявам, че играчите са напълно готови да излязат на терена и да покажат на света на какво са способни“.

Треньорът потвърди, че крилото Али Джасим е в добро състояние, след като се наложи да излезе принудително в 73-ата минута срещу Норвегия, получил контузия във врата.

Авторът на гола за Ирак в норвежката врата Аймен Хюсеин се стяга за нов подвиг – този път срещу Франция.

„Ще се опитаме да се насладим на играта срещу много силен отбор. Специално за мене, знам какви са френските защитници – едни от най-добрите в света. Но нашата цел е ясна – търсим резултат, който да ни заведе във втория кръг", заяви Хюсеин. Всъщност освен гола за страната си, той си вкара и автогол в добавеното време, за да оформи крайното 1:4.

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