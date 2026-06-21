Данните са категорични: освежителните паузи влияят сериозно върху двубоите

Въведените за Световното първенство триминутни „освежителни паузи“ станаха обект на множество критики. Освен че маркетинговият аспект на инициативата е остро порицаван, мнозина изразяват недоволство и от спортните последици на тези прекъсвания. Тези опасения се подкрепят и от статистически анализ на испанския вестник “Ел Паис”.

„Тези три минути променят футбола... Без значение кой отбор е в силен период, три минути прекъсват всичко“, отбеляза Дидие Дешан след победата на Франция в контрола срещу Бразилия през март. И очевидно селекционерът на френския национален отбор е имал право. Според колегите от “Ел Паис” 78% от освежителните паузи от началото на Мондиал 2026 са оказали влияние върху динамиката на срещите.

За да достигне до този процент, испанското издание е анализирало 56-те спирания на играта в първите 28 мача от турнира, като се е позовало на данни, предоставени от компанията Driblab: очаквана заплаха (xT). Този показател позволява да се определи кой отбор е по-близо до отбелязването на гол минута по минута въз основа на притежанието на топката, позицията на терена, подаванията и дрибъла.

В детайли, 24 от прекъсванията са довели до промяна в динамиката, докато други 20 са накарали отбора, който е доминирал преди триминутната пауза, да изгуби контрол над мача.

Например, в мача Бразилия-Мароко (1:1), съотборниците на Винисиус Жуниор са доминирали преди първата пауза. Тази тенденция обаче се е обърнала в минутите след подновяването на играта. Същото се е случило и през второто полувреме. В двубоя Англия-Хърватия (4:2) освежителната пауза на климатизирания стадион в Далас е позволила на хърватите да поемат инициативата, въпреки че преди това „трите лъва“ са контролирали събитията.

Тези данни дават допълнителни аргументи на противниците на въвеждането на „паузите за хидратация“ на този Мондиал. През първата седмица от надпреварата тези прекъсвания често бяха съпътствани от освирквания, като футболните фенове се оплакват, че инициативата предоставя на телевизионните оператори повече рекламни прозорци и съответно допълнителни приходи, по подобие на най-популярните спортове в САЩ.

„Да се играят четири части вместо две променя самата концепция на футбола“, изрази съжаление Марсело Биелса тази неделя. „Не се е мислило за последствията, които това може да има върху спорта, а по-скоро за друг тип ефекти“, добави аржентинският селекционер на Уругвай.

Ван Дайк стана първият играч, който се обяви срещу паузите за хидратация на Световното

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