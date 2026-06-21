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НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ЕКВАДОР - КЮРАСАО
  1. Световно първенство
  2. Швеция
  3. Потър: Когато допускаш толкова много голове, не можеш да очакваш да спечелиш

Потър: Когато допускаш толкова много голове, не можеш да очакваш да спечелиш

  • 21 юни 2026 | 03:07
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Греъм Потър призна, че му е трудно да коментира поражението на водения от него отбор на Швеция с 1:5 от тима на Нидерландия от втория кръг в груповата фаза на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

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"Очевидно е, че сме изключително разочаровани. Беше труден мач за анализ - направихме много добри неща. Атакувахме, създадохме положения, но когато допускаш толкова много голове, не можеш да очакваш да спечелиш. Ще научим много от този мач. Играхме срещу добър отбор. Те ни създадоха много проблеми по фланговете, а един от головете дойде от дълга топка, с която не се справихме. Началото на първото полувреме не беше най-доброто за нас, но след това се върнахме в играта и имахме ситуации. Започнахме добре през втората част, но някои грешки доведоха до два гола и след това мачът на практика приключи за нас. Момчетата продължиха да се борят до края, но това е мач, от който ще научим много", каза Греъм Потър пред медиите.

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Швеция е на второ място в класирането в група "F" с 3 точки.

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Интересното е, че шведите победиха с 5:1 в първия мач Тунис и така след два мача имат нулева голова разлика.

Скандинавците бързо трябва да се събудят, тъй като последният им мач от групите е съвсем скоро на 26-и юни (петък) се изправя срещу Япония.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този, както и всички 104 мача на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледата не bnt.sportal.bg.

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