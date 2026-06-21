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Ван Дайк: Това би трябвало да даде на всички положителни емоции

  • 21 юни 2026 | 00:11
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Ван Дайк: Това би трябвало да даде на всички положителни емоции

Капитанът Върджил ван Дайк изрази задоволството си от доброто представяне и успеха на своята Нидерландия с 5:1 срещу Швеция във втория кръг на Мондиал 2026.

Нидерландия нанесе тежък удар на Швеция и гледа по-ведро към 1/16-финалите
Нидерландия нанесе тежък удар на Швеция и гледа по-ведро към 1/16-финалите

Воденият от Роналд Куман тим излезе начело във временното класиране с актив от 4 точки и е близо до класиране на директните елиминации.

Куман: Това е страхотна победа и определено страхотен резултат
Куман: Това е страхотна победа и определено страхотен резултат

"Беше наистина страхотен мач, в който имахме няколко добри периода. Нещата се влошиха малко след първата почивка за вода. Пет гола, които бяха хубави. Продължаваме напред, а победата винаги променя много. Имаше изключително много позитивизъм в състава преди този двубой. Анализирахме добре представянето си срещу Япония. Първият период беше силен, но след това качеството на играта ни спадна малко. Това би трябвало да даде на всички положителни емоции. Ако погледнете колко оранжеви фланелки имаше на стадиона, просто е невероятно", каза Върджил ван Дайк пред медиите.

Нидерландия с нови впечатляващи рекорди след боя над Швеция
Нидерландия с нови впечатляващи рекорди след боя над Швеция

В последния кръг от групите на Мондиал 2026 Нидерландия ще срещне Тунис.

Този сблъсък е на 26-и юни (петък) в Канзас Сити.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Него и всички 104 срещи може да гледате в реално време на bnt.sportal.bg.

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