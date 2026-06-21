Ван Дайк: Това би трябвало да даде на всички положителни емоции

Капитанът Върджил ван Дайк изрази задоволството си от доброто представяне и успеха на своята Нидерландия с 5:1 срещу Швеция във втория кръг на Мондиал 2026.

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Воденият от Роналд Куман тим излезе начело във временното класиране с актив от 4 точки и е близо до класиране на директните елиминации.

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"Беше наистина страхотен мач, в който имахме няколко добри периода. Нещата се влошиха малко след първата почивка за вода. Пет гола, които бяха хубави. Продължаваме напред, а победата винаги променя много. Имаше изключително много позитивизъм в състава преди този двубой. Анализирахме добре представянето си срещу Япония. Първият период беше силен, но след това качеството на играта ни спадна малко. Това би трябвало да даде на всички положителни емоции. Ако погледнете колко оранжеви фланелки имаше на стадиона, просто е невероятно", каза Върджил ван Дайк пред медиите.

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В последния кръг от групите на Мондиал 2026 Нидерландия ще срещне Тунис.

Този сблъсък е на 26-и юни (петък) в Канзас Сити.

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