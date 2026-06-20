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Мондиал 2026: Нидерландия - Швеция
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  3. Нидерландия 2:0 Швеция, Броби с две попадения за четвърт час (гледайте тук)

Нидерландия 2:0 Швеция, Броби с две попадения за четвърт час (гледайте тук)

  • 20 юни 2026 | 19:59
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Нидерландия и Швеция играят при 2:0 във втори мач за двата отбора от груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Брайън Броби откри резултата още в шестата минута на двубоя.

“Лалетата” започнаха по-добре двубоя и още в първите минути на няколко пъти вкараха топката в наказателното поле на противника, макар и без успех. Натискът обаче даде резултат още в седмата минута, когато дълго подаване от Барт Фербрюген бе спечелено от Брайън Броби, той успя да комбинира с Райндерс. Халфът на Манчестър Сити изведе отляво Коди Гакпо, който центрира ниско и остро, а там придвижилият се вече Броби реализира за 1:0.

Шведите опитаха да реагират мигновено и още с подновяването на играта стигнаха до опасен изстрел на Виктор Гьокереш, който бе спасен от Кристофер Нордфелт. Последваха силни минути на нидерландците, които изглеждаха доста по-стабилни в своите разигравания и отправиха още няколко опасни изстрела. Именно високата преса на футболистите на Роналд Куман пък пречеше на шведите да разиграват спокойно. Това даде ефект в 17-ата минута, когато топката отново бе отнета и пренесена в предни позиции, Дензъл Дънфрис центрира ниско от десния фланг, а там отново Броби се пусна на шпагат, едва докосна кълбото, но все пак успя да го отклони достатъчно, за да го прави в мрежата за 2:0

Тре кронур” започнаха по отличен начин турнира и разбиха с 5:1 Тунис в първия си двубой, което за момента праща скандинавците на първата позиция в групата. От своя страна “лалетата” стигнаха само до хикс 2:2 срещу Япония и за тях е от особена важност да стигнат до трите точки тази вечер, което ще ги постави в благоприятна позиция да спечелят групата в последната си среща. Срещата ще предложи и интересен тактически двубой между Роналд Куман и Греъм Потър.

Куман изненада в първата среща, когато пусна от първата минута Брайън Броби, а нападателят на Съндърланд запазва мястото си и тази вечер. Крисенсио Съмървил, който започна преди няколко дни и успя да се разпише, днес сяда на пейката, а мястото му е заето от Донийл Мален. Опасенията около здравословното състояние на Френки де Йонг също отпадат и той стартира срещата.

Греъм Потър залага на същата единайсеторка, която се разправи категорично с Тунис преди няколко дни. Двете големи звезди на тима Александър Исак и Виктор Гьокереш отново повеждат нападението. Бившият наставник на Брайтън и Челси отново залага на схема с трима в отбрана в лицето на Густаф Лагербиелке, Исак Хиен и Виктор Линдельоф. Ясин Аяри, който вкара два гола в първата среща, отново ще си партнира с Йеспер Калстрьом в средата на терена.

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Снимки: Gettyimages

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