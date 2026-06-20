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Куман: Това е страхотна победа и определено страхотен резултат

  • 20 юни 2026 | 23:53
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Роналд Куман видя недостатъци в представянето на водения от него отбор на Нидерландия, въпреки победата на "оранжевите" с 5:1 срещу Швеция във втория кръг от груповата фаза на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

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"Наистина искахме да постигнем първи успех в турнира. Имаше известен натиск върху нас, защото не искаме всичко да се реши в последния кръг. Играхме много добре в редица ситуации. Дори и при резултат 5:1 е ясно, че ни отнема твърде много време, за да разпознаем промените в играта и схемата на опонентите, когато те започнат да играят по-различно. Това е страхотна победа и определено страхотен резултат. Имаше достатъчно моменти, в които можем да кажем, че това може да се направи по-добре", каза Куман след края на двубоя.

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Нападателят Брайън Броби, който отбеляза два гола през първите 17 минути на мача срещу скандинавците, се превърна в един от ключовите играчи за Нидерландия в турнира до момента.

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"Това беше страхотно начало на мача и ни дава още повече увереност", каза още Куман.

В третия си мач от груповата фаза на турнира Нидерландия ще играе срещу Тунис на 26 юни в Канзас Сити.

"Оранжевите" имат актив от 4 точки след втория си мач на Мондиал 2026.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико се излъчват пряко на bnt.sportal.bg.

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