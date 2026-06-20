Куман: Това е страхотна победа и определено страхотен резултат

Роналд Куман видя недостатъци в представянето на водения от него отбор на Нидерландия, въпреки победата на "оранжевите" с 5:1 срещу Швеция във втория кръг от груповата фаза на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

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"Наистина искахме да постигнем първи успех в турнира. Имаше известен натиск върху нас, защото не искаме всичко да се реши в последния кръг. Играхме много добре в редица ситуации. Дори и при резултат 5:1 е ясно, че ни отнема твърде много време, за да разпознаем промените в играта и схемата на опонентите, когато те започнат да играят по-различно. Това е страхотна победа и определено страхотен резултат. Имаше достатъчно моменти, в които можем да кажем, че това може да се направи по-добре", каза Куман след края на двубоя.

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Нападателят Брайън Броби, който отбеляза два гола през първите 17 минути на мача срещу скандинавците, се превърна в един от ключовите играчи за Нидерландия в турнира до момента.

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"Това беше страхотно начало на мача и ни дава още повече увереност", каза още Куман.

🇳🇱🗣️Ronald Koeman sobre o próximo adversário da Holanda na próxima fase da Copa do Mundo:



"Não prefiro nada (Brasil ou Marrocos). Acho que os dois são times fortes. Empataram. Marrocos jogou muito bem no primeiro tempo, Brasil foi bem no segundo. Nenhum é mais forte que o outro.… pic.twitter.com/GzBIVbfbBi — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) June 20, 2026

В третия си мач от груповата фаза на турнира Нидерландия ще играе срещу Тунис на 26 юни в Канзас Сити.

"Оранжевите" имат актив от 4 точки след втория си мач на Мондиал 2026.

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