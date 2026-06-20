Нидерландия с нови впечатляващи рекорди след боя над Швеция

Изключително убедителната победа с 5:1 на Нидерландия над Швеция в срещата от група „F” на Мондиал 2026 донесе много радост за всички, които обичат „лалетата“.

Нидерландия нанесе тежък удар на Швеция и гледа по-ведро към 1/16-финалите

Впечатляващото представяне на момчетата на Роналд Куман донесe и куп рекорди за тяхната родина. Гръмкият успех над Швеция донесе две наистина страхотни постижения за Нидерландия.

1 - With their victory against Sweden, the Netherlands break the records for:



✅ Most consecutive FIFA World Cup matches without defeat (14)



✅ Most consecutive FIFA World Cup group stage games without defeat (18)



Best-ish. pic.twitter.com/bJOmAe3H6f — OptaJohan (@OptaJohan) June 20, 2026

С победата Нидерландия вече е отборът с най-много поредни срещи на световно първенство без загуба – цели 14. Всъщност последното поражение на „лалетата“ е в злощастния финал от Мондиал 2010 с Испания с 0:1, решен в допулнителното време. Оттогава никой не е побеждавал „оранжевите“ в редовното време или продълженията. Двете драматични загуби на Нидерландия от Аржентина с дузпи на световните първенства през 2014 г. и 2022 г. остават в статистиката като равни мачове.

The Netherlands' last last 11 group stage games at the FIFA men’s World Cup:



2010

◉ 2-0 vs Denmark

◉ 1-0 vs Japan

◉ 2-1 vs Cameroon



2014

◉ 5-1 vs Spain

◉ 3-2 vs Australia

◉ 2-0 vs Chile



2022

◉ 2-0 vs. Senegal

◉ 1-1 vs. Ecuador

◉ 2-0 vs. Qatar



2026

◉ 2-2 vs. Japan… pic.twitter.com/xqI2MT5iIB — Squawka (@Squawka) June 20, 2026

Съответно Нидерландия вече държи рекорда и за най-много последователни мачове без поражение в груповата фаза на Мондиали – цели 18 поредни двубоя. Последното поражение на „лалетата“ в група на Световно е от САЩ’94, когато те отстъпват с 0:1 в съседкото дерби с Белгия.

Победата над Швеция бе паметна за Нидерландия и с това, че отборът достигна котата от поне 100 вкарани гола на световни финали, като вече е със 103 попадения.

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Снимки: Gettyimages