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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Германия - Кот д‘Ивоар
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Нидерландия с нови впечатляващи рекорди след боя над Швеция

  • 20 юни 2026 | 22:44
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Изключително убедителната победа с 5:1 на Нидерландия над Швеция в срещата от група „F” на Мондиал 2026 донесе много радост за всички, които обичат „лалетата“.

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Впечатляващото представяне на момчетата на Роналд Куман донесe и куп рекорди за тяхната родина. Гръмкият успех над Швеция донесе две наистина страхотни постижения за Нидерландия.

С победата Нидерландия вече е отборът с най-много поредни срещи на световно първенство без загуба – цели 14. Всъщност последното поражение на „лалетата“ е в злощастния финал от Мондиал 2010 с Испания с 0:1, решен в допулнителното време. Оттогава никой не е побеждавал „оранжевите“ в редовното време или продълженията. Двете драматични загуби на Нидерландия от Аржентина с дузпи на световните първенства през 2014 г. и 2022 г. остават в статистиката като равни мачове.

Съответно Нидерландия вече държи рекорда и за най-много последователни мачове без поражение в груповата фаза на Мондиали – цели 18 поредни двубоя. Последното поражение на „лалетата“ в група на Световно е от САЩ’94, когато те отстъпват с 0:1 в съседкото дерби с Белгия.

Победата над Швеция бе паметна за Нидерландия и с това, че отборът достигна котата от поне 100 вкарани гола на световни финали, като вече е със 103 попадения.

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Снимки: Gettyimages

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