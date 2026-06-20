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След фиаското на Мондиала: Турските играчи подкрепят Монтела, призовават да не се търси изкупителна жертва

  • 20 юни 2026 | 18:30
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Докато турската преса единодушно призовава за оставката на Винченцо Монтела, след като националният отбор на комшиите беше елиминиран от Световното първенство след второто поредно поражение, този път с 0:1 от Парагвай, италианският селекционер е защитаван от играчите.

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Вестниците от Истанбул и цялата страна разгромиха Винченцо Монтела и неговите играчи, считайки, че са унищожили мечтата на едно златно поколение да последва стъпките на отбора, който на изданието в Япония и Южна Корея през 2002 г. постигна историческо трето място.

След като италианският треньор на пресконференцията намери извинения, свързани с невероятните пропуски на Турция и в мача с Парагвай (32 удара без гол, след 30 срещу Австралия със същия нулев ефект на таблото), неговите играчи скочиха в негова защита и смятат, че селекционерът трябва да остане и да продължи с националния отбор, с който има още две години договор.

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Керем Актюркоглу, който игра цял мач в полуфинала на плейофите с Румъния през март, след това титуляр срещу Австралия и сменен на полувремето във втория мач от серията с Парагвай, смята, че не е редно да се търси изкупителна жертва за преждевременното отпадане от състезанието в САЩ, Мексико и Канада, където Турция беше смятана за голям фаворит да премине груповата фаза.

Дали днешната реч беше последната реч на Монтела в националния отбор? Разбира се, че не. Защото ние върнахме националния отбор на Световното първенство след 24 години чакане и нашият треньор е архитектът на тази квалификация“, заяви опитното ляво крило на Фенербахче, с 54 мача и 15 гола за националния отбор.

В същия дух са и думите на Мерих Демирал, ключов играч в центъра на защитата на Турция: „Всички сме отговорни, няма нужда да обвиняваме никого. Извиняваме се на всички, на феновете, на турския народ... и ние сме много разстроени. Нямам думи, но такива неща се случват във футбола.

Честно казано, през всичките тези години, в които играх за националния отбор, това е най-разочароващият мач, най-досадният мач изобщо. Когато не трябваше да се случва, точно тогава се случи. Имахме 70-75 удара в два мача. Вярвахме и се борихме, дадохме всичко от себе си на терена. Напрежението е присъщо на футбола, всички го усещаме, но не може да бъде извинение. Всички сме отговорни, но ни предстои още един мач, в който трябва да представим страната си както подобава. Знаем, че цяла Америка ще ни гледа и трябва някак да измием срама, преди да си тръгнем у дома”.

Опитният капитан на отбора Хакан Чалханоoлу също коментира, че са опитали всичко: „Шутираме, но не влиза. Удряме греда. Липса на късмет. Те дойдоха веднъж и вкараха гол. Това беше опит за всички. Трябва да се гордеем със себе си, не стигнахме лесно дотук. Откъде тръгнахме и докъде стигнахме... Предстоят ни други турнири.“

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