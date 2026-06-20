След фиаското на Мондиала: Турските играчи подкрепят Монтела, призовават да не се търси изкупителна жертва

Докато турската преса единодушно призовава за оставката на Винченцо Монтела, след като националният отбор на комшиите беше елиминиран от Световното първенство след второто поредно поражение, този път с 0:1 от Парагвай, италианският селекционер е защитаван от играчите.

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Вестниците от Истанбул и цялата страна разгромиха Винченцо Монтела и неговите играчи, считайки, че са унищожили мечтата на едно златно поколение да последва стъпките на отбора, който на изданието в Япония и Южна Корея през 2002 г. постигна историческо трето място.

След като италианският треньор на пресконференцията намери извинения, свързани с невероятните пропуски на Турция и в мача с Парагвай (32 удара без гол, след 30 срещу Австралия със същия нулев ефект на таблото), неговите играчи скочиха в негова защита и смятат, че селекционерът трябва да остане и да продължи с националния отбор, с който има още две години договор.

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Керем Актюркоглу, който игра цял мач в полуфинала на плейофите с Румъния през март, след това титуляр срещу Австралия и сменен на полувремето във втория мач от серията с Парагвай, смята, че не е редно да се търси изкупителна жертва за преждевременното отпадане от състезанието в САЩ, Мексико и Канада, където Турция беше смятана за голям фаворит да премине груповата фаза.

„Дали днешната реч беше последната реч на Монтела в националния отбор? Разбира се, че не. Защото ние върнахме националния отбор на Световното първенство след 24 години чакане и нашият треньор е архитектът на тази квалификация“, заяви опитното ляво крило на Фенербахче, с 54 мача и 15 гола за националния отбор.

В същия дух са и думите на Мерих Демирал, ключов играч в центъра на защитата на Турция: „Всички сме отговорни, няма нужда да обвиняваме никого. Извиняваме се на всички, на феновете, на турския народ... и ние сме много разстроени. Нямам думи, но такива неща се случват във футбола.

Честно казано, през всичките тези години, в които играх за националния отбор, това е най-разочароващият мач, най-досадният мач изобщо. Когато не трябваше да се случва, точно тогава се случи. Имахме 70-75 удара в два мача. Вярвахме и се борихме, дадохме всичко от себе си на терена. Напрежението е присъщо на футбола, всички го усещаме, но не може да бъде извинение. Всички сме отговорни, но ни предстои още един мач, в който трябва да представим страната си както подобава. Знаем, че цяла Америка ще ни гледа и трябва някак да измием срама, преди да си тръгнем у дома”.

Опитният капитан на отбора Хакан Чалханоoлу също коментира, че са опитали всичко: „Шутираме, но не влиза. Удряме греда. Липса на късмет. Те дойдоха веднъж и вкараха гол. Това беше опит за всички. Трябва да се гордеем със себе си, не стигнахме лесно дотук. Откъде тръгнахме и докъде стигнахме... Предстоят ни други турнири.“

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