Гняв в Турция след провала: Самолетчето на самолета и да си ходи

Медиите в Турция не показаха никаква милост към националния отбор на страната, който отпадна отМондиала след две загуби - срещу Парагвай днес с 0:1 и преди дни от Австралия с 0:2. Тимът отправи 62 удара към вратата на съперниците в двата мача, без да вкара нито един гол.

"Истинска катастрофа", написа вестник "Фотомач", като съпроводи коментара си със снимка със сълзите на повечето играчи след втората загуба.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Друг от големите вестници в страната - "Фанатик", намери виновен за провала - селекционера Винченцо Монтела, известен и като Самолетчето. Италианският треньор бе уважаван в страна, след като класира Турция на четвъртфиналите на Евро 2024, но днес е обвиняван в тактически грешки.

Монтела: Тъжен съм, но също така съм много горд с моите футболисти

По телевизия TRT Spor бившият национал Илкер Якчиоглу отиде още по-далеч. "Монтела изкопа собствения си гроб. Имам да кажа много неща, но ще се въздържа. Срещу Парагвай беше финал. Играчите показаха, че критиките след първия мач са били оправдани. Необяснимо е, Монтела сам се простреля в крака", каза той, цитиран от БТА.

Бившият нападател на Турция Нихат Кахведжъ посочи като виновни Арда Гюлер, Хакан Чалханоолу и Керем Актюркоолу. "Тези, които трябваше да поемат отговорност, не го направиха. Играчите, които трябваше да вкарат, не бяха на висота. Ние направихме един милион подавания и опитахме 500 хиляди шута, но не вкарахме. Отпадаме на 20 юни на турнир, който продължава до 19 юли. Тежко е. Смените на Монтела също бяха разочарования. Аз съм тъжен и бесен едновременно."

В хора на критиците се включи и известният бивш съдия Ахмет Чакър. "Ще изпратя Монтела да си ходи с първия самолет. Това е сериозна травма за нас. Това ме нервира и отвращава. Вие развалихме празника на 85 милиона души", казва той.

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