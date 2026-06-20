Монтела: Тъжен съм, но също така съм много горд с моите футболисти

Старши треньорът на националния тим по футбол на Турция Винченцо Монтела заяви, че неговите играчи са се борили да останат в турнира, но това е резултат, който всички трябва да приемат. Турция отстъпи с 0:1 пред Парагвай във втория си двубой на Световното първенство и загуби шансове да продължи напред в шампионата.

„Тъжен съм, но също така съм много горд с моите футболисти. Те дадоха абсолютно всичко от себе си до последния съдийски сигнал“, коментира Монтела.

„Футболът е такъв... Бяхме много близо до изравняването, но човек трябва да приема и подобни ситуации“, добави селекционерът на Турция, цитиран от агенция АП.

Тимът се класира за световни финали за първи път от 2002 година насам и имаше големи надежди, след като достигна до четвъртфиналите на Европейското първенство преди две години. Талантливият отбор на Монтела обаче прегоря и не успя да отбележи нито един гол в първите си два мача, въпреки че имаше достатъчно ситуации.

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Снимки: Imago