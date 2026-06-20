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  3. Гюлер: Извинявам се на турския народ, трябваше да вкараме няколко гола

Гюлер: Извинявам се на турския народ, трябваше да вкараме няколко гола

  • 20 юни 2026 | 09:58
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Турският халф Арда Гюлер определи представянето на отбора на Мондиал 2026 като срамно и се извини на своите сънародници. Селекцията на Винценцо Монтела пристигна с големи амбиции в Северна Америка, но след като допусна две поражения в първите си два мача, отборът ще си тръгне още след груповата фаза. Още по-странното е, че турците все още нямат гол на Световното, въпреки че създадоха куп положения.

„Трябваше да отбележим няколко гола “, заяви разочарованият Гюлер. "Трябваше да спечелим тези мачове, така че се извинявам на турския народ“.

Турция нанесе 62 удара в двата си мача до момента. Според Opta Stats това представлява най-високото количество изстрели в рамките на две срещи без гол от 1966 година насам.

Преди загубата от Парагвай, тимът на Турция претърпя поражение с 0:2 от Австралия.

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Снимки: Imago

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