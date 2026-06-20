След 7:1 Германия ще има далеч по-сериозен тест

След като стартира с гръмкото 7:1 срещу дебютанта Кюрасао, тази вечер Германия ще има много по-сериозен тест във втория си двубой на Мондиал 2026. Бундестимът се изправя срещу Кот д'Ивоар, който в първия си мач надделя с 1:0 над Еквадор. Срещата е от група "Е" и ще се играе на "БМО Фийлд" в Торонто от 23:00 часа българско време.

Досега двата отбора са се срещали само веднъж - в контрола през 2009 година, завършила при резултат 2:2 след късен изравнителен гол на Лукас Подолски.

Германия влиза в този сблъсък след серия от десет поредни победи, която стартира още през септември 2025 година. В девет от тези срещи тимът на Юлиан Нагелсман отбеляза два или повече гола. Бундестимът обаче допускаше попадения в четири от предишните си пет двубоя, а на световни първенства няма чиста мрежа в последните седем срещи. Последната такава датира от финала срещу Аржентина от 2014-а.

След като не успя да се класира за Световните първенства през 2018 и 2022 г., Кот д'Ивоар взе трите точки в първия си мач на турнира това лято, постигайки късна победа над Еквадор. Амад Диало се разписа в 90-ата минута, след като преди това на три пъти удари на еквадорците срещаха гредите.

Кот д'Ивоар вече има победи във всяко от четирите си участия на Световното първенство и е в силна позиция да се класира за елиминационната фаза за първи път, като се нуждае от поне точка от оставащите си два мача, за да си осигури място в челната тройка.

„Слоновете“ са спечелили само един от предишните си четири двубоя на световните първенства срещу европейски съперници (1 равенство, 2 загуби), докато Германия е била победена само веднъж от африканска нация на световната сцена (5 равенства, 2 загуби).

Нагелсман: Кот д'Ивоар има страхотна защита, а в атака са много бързи

Интересно е дали Юлиан Нагелсман ще предприеме някакви корекции след победа със 7:1. Големият въпрос като че ли е дали ще даде шанс на Дениз Ундав да започне. Нападателят се намира в страхотна форма и отбеляза гол и направи две асистенции, след като се появи като резерва срещу Кюрасао. Головият му принос вече възлиза на 11 попадения (седем гола и четири асистенции) в само 10 мача за Германия. Едва ли обаче Кай Хавертц ще седне на скамейката, след като той стана единственият германски играч, който е отбелязвал гол във всеки от последните четири големи турнира.

Обрат: Канада даде виза на Ели Уаи, той ще играе срещу Германия

Кот д'Ивоар ще може да използва Ели Уаи, след като на нападателя първо беше отказана виза за влизане в Канада, но след това достъпът до страната му бе разрешен, така че той ще може да излезе като титуляр срещу Германия. След гола си срещу Еквадор Амад Диало най-вероятно ще започна за сметка на Никола Пепе. При това положение Ян Диоманде, който е свързван с трансфер в Ливърпул, ще бъде преместен на левия фланг.

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