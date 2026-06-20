Нагелсман: Кот д'Ивоар има страхотна защита, а в атака са много бързи

В националния отбор по футбол на Германия очакват солидна конкуренция в следващия си мач от Световното първенство срещу бързите играчи на Кот д'Ивоар, заяви старши треньорът Юлиан Нагелсман.

Германия се наложи убедително над дебютанта Кюрасао със 7:1 в първия си двубой миналата седмица, а Кот д'Ивоар постигна късен победен гол за 1:0 над Еквадор.

Нагелсман смята, че победителите в Купата на африканските нации през 2023 година ще създадат някои проблеми за неговия тим в сблъсъка от група Е на Мондиал 2026 тази вечер от 23:00 часа българско време.

„Те имат страхотна защита. И на трите атакуващи позиции са много бързи“, коментира Нагелсман в Торонто. „В последния им мач нападателят Николас Пепе беше неуловим. Той беше навсякъде“, добави германският селекционер.

Юлиан Нагелсман смята, че силата на Кот д'Ивоар в средата на терена също е заплаха, но той и неговите играчи работят, за да намерят решения.

„Взехме някои мерки и се подготвихме съответно, за да можем да извлечем колкото е възможно повече сила. Няма винаги да сме толкова успешни, защото те са просто твърде добри, но ще играем нашия собствен мач“, увери специалистът, който защити нападателя Льорой Сане от критиките след двубоя срещу Кюрасао. Крилото на Галатасарай не се разписа, въпреки че игра пълни 90 минути, като пропусна една стопроцентова възможност.

„Това ме притеснява, защото не ми харесва, когато се пишат подобни неща за моите играчи. Но той трябва сам да ви убеди да пишете по-добре за него. Не смятам, че това влияе на самочувствието му. Помага, когато има добър мач, така че той ще направи това“, завърши Нагелсман.

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Снимки: Imago