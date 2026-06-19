Обрат: Канада даде виза на Ели Уаи, той ще играе срещу Германия

Ситуацията с нападателя на Кот д'Ивоар Ели Уаи претърпя обрат и в крайна сметка футболистът ще бъде допуснат в Канада за втория мач на страната си от Мондиал 2026 срещу Германия.

Канада отказа виза и на титулярен нападател на Кот д'Ивоар, той най-вероятно "гори" за мача с Германия

Първоначално на играча беше отказан достъп до страната заради това, че е бил арестуван по подозрение, че умишлено си е изкарал жълт картон в мач от френската Лига 1 две седмици преди началото на Мондиала, а целта е била да се облагодетелства от залози. Срещу него обаче не са повдигнати обвинения, а благодарение на документ, предоставен от прокуратурата в Марсилия, в който се посочва, че той в момента „не е обект на разследване и не е въвлечен в никакви съдебни производства“ по делото за спортни залагания, в крайна сметка Канада му е издала виза.

Ivory Coast striker Elye Wahi will be allowed into Canada for his country’s second World Cup game, having previously been denied entry.



The Athletic exclusively revealed on Wednesday that Wahi had been arrested on suspicion of fixing offences less than two weeks before the World… pic.twitter.com/FjuAnF6b8h — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 18, 2026

Това бе потвърдено и от Футболната федерация на Кот д'Ивоар (FIF), която в изявление първо разкри, че на Уаи не е било разрешено да влезе в Канада за мача срещу Германия в Торонто. Само няколко часа по-късно обаче от FIF съобщиха, че ситуацията се е променила и на футболиста ще бъде позволено да влезе в една от държавите, които са домакини на Мондиала.

Уаи започна като титуляр при победата на Кот д'Ивоар над Еквадор в първия мач от Световното първенство в неделя на „Филаделфия Фийлд“ в Пенсилвания. Източници, запознати със случая, които говориха анонимно, тъй като не са упълномощени да го правят публично, потвърдиха, че нападателят е бил обект на активно разследване. То цели да установи дали нападателят, докато е играл за клубния си отбор Ница, умишлено си е изкарал жълт картон срещу Метц на 17 май.

🚨 L'autorisation d'entrée au Canada pour Wahi a été validée par les autorités canadiennes grâce au document fourni par le parquet de Marseille qui stipule qu'il "n'est pas mis en examen et ne fait l'objet d'aucune poursuite" dans l'affaire de paris sportifs autour de Nice-Metz. pic.twitter.com/PRKCIkN8SF — RMC Sport (@RMCsport) June 18, 2026

Той е бил арестуван от френската полиция на 29 май - малко след като отбеляза два гола при победата над Сент Етиен, която запази мястото на Ница в Лига 1 на Франция.

Уаи бе вторият играч, на когото бе отказан достъп до Канада за Световното първенство през 2026 г., след като на халфа на Гана Томас Партей също беше забранено да влезе в страната за първия мач на своя отбор срещу Панама в сряда. За разлика от ганаеца обаче, в крайна сметка националът на Кот д'Ивоар бе допуснат до страната.

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Снимки: Imago