Обрат: Канада даде виза на Ели Уаи, той ще играе срещу Германия

Ситуацията с нападателя на Кот д'Ивоар Ели Уаи претърпя обрат и в крайна сметка футболистът ще бъде допуснат в Канада за втория мач на страната си от Мондиал 2026 срещу Германия.
Канада отказа виза и на титулярен нападател на Кот д'Ивоар, той най-вероятно "гори" за мача с Германия
Първоначално на играча беше отказан достъп до страната заради това, че е бил арестуван по подозрение, че умишлено си е изкарал жълт картон в мач от френската Лига 1 две седмици преди началото на Мондиала, а целта е била да се облагодетелства от залози. Срещу него обаче не са повдигнати обвинения, а благодарение на документ, предоставен от прокуратурата в Марсилия, в който се посочва, че той в момента „не е обект на разследване и не е въвлечен в никакви съдебни производства“ по делото за спортни залагания, в крайна сметка Канада му е издала виза.
Това бе потвърдено и от Футболната федерация на Кот д'Ивоар (FIF), която в изявление първо разкри, че на Уаи не е било разрешено да влезе в Канада за мача срещу Германия в Торонто. Само няколко часа по-късно обаче от FIF съобщиха, че ситуацията се е променила и на футболиста ще бъде позволено да влезе в една от държавите, които са домакини на Мондиала.
Уаи започна като титуляр при победата на Кот д'Ивоар над Еквадор в първия мач от Световното първенство в неделя на „Филаделфия Фийлд“ в Пенсилвания. Източници, запознати със случая, които говориха анонимно, тъй като не са упълномощени да го правят публично, потвърдиха, че нападателят е бил обект на активно разследване. То цели да установи дали нападателят, докато е играл за клубния си отбор Ница, умишлено си е изкарал жълт картон срещу Метц на 17 май.
Той е бил арестуван от френската полиция на 29 май - малко след като отбеляза два гола при победата над Сент Етиен, която запази мястото на Ница в Лига 1 на Франция.
Уаи бе вторият играч, на когото бе отказан достъп до Канада за Световното първенство през 2026 г., след като на халфа на Гана Томас Партей също беше забранено да влезе в страната за първия мач на своя отбор срещу Панама в сряда. За разлика от ганаеца обаче, в крайна сметка националът на Кот д'Ивоар бе допуснат до страната.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago