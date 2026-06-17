Нагелсман към Бундестима: И след десет победи тренировките ще са така тежки

Селекционерът Юлиан Нагелсман сложи край на свободното време на германските национали след добрия старт на Мондиала (7:1 срещу Кюрасао) и заяви, че няма време за губене преди първия истински тест в събота срещу Кот д'Ивоар в Торонто.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

„Няма причина „да вдигаме краката си сега. Дори след 10 поредни победи тренировките ще бъдат също толкова интензивни, колкото винаги. Подготвяме се съсредоточено“, увери германският специалист.

„Трябва да използваме всеки момент, за да направим стъпки напред в развитието си“, добави наставникът, цитиран от БТА.

38-годишният Нагелсман също така заяви, че достигането на периода му начело на отбора до 1000 дни е било страничен въпрос.

„1000 дни е добре - доволен съм от това. Дори не знаех, благодаря за информацията. Но всъщност не става въпрос за моите цели, а за нашата цел да изиграем добро Световно първенство. Мисля, че сме на правилния път. Въпреки това има неща, които трябва да правим по-добре срещу още по-добри противници. Но това са неща, които са възможни и постижими“, завърши Нагелсман.

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