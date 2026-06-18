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От ДР Конго признаха, че не са имали конкретен план за опазването на Роналдо

  • 18 юни 2026 | 14:51
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Полузащитникът на ДР Конго Нгал Айел Мукау разкри, че отборът му не е имал конкретен план за неутрализиране на нападателя Кристиано Роналдо при равенството 1:1 срещу Португалия в мача от груповата фаза на Световното първенство през 2026 г.

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„Честно казано, нямахме план срещу него, защото знаем, че вече не е същият. Но той все още е един от най-великите играчи и аз изпитвам голямо уважение към него“, цитира TNT Sports думите на играча. 41-годишният Роналдо изигра целия мач и не успя да вкара гол. Португалците ще играят срещу Узбекистан на 23 юни, докато конгоанците ще се изправят срещу Колумбия на 24 юни.

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