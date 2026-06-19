Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте на живо: Шотландия - Мароко
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Боатенг: Ако е отборен играч, Роналдо трябва сам да седне на пейката

Боатенг: Ако е отборен играч, Роналдо трябва сам да седне на пейката

  • 19 юни 2026 | 23:54
  • 308
  • 2

След като Португалия завърши наравно 1:1 срещу ДР Конго на откриването на Световното първенство, Кевин-Принс Боатенг призова Кристиано Роналдо да се оттегли от стартовия състав на националния отбор и да отстъпи място на по-млади съотборници.

Изявите на Роналдо в Хюстън в сряда, където той постави рекорд като най-възрастния играч, започнал мач на Световно първенство, бяха оценени като разочароващи, тъй като не успя да отправи нито един удар във вратата. Бившият национал на Гана смята, че присъствието му на терена пречи на Португалия да достигне пълния си потенциал, твърдейки, че отборът функционира по-добре без него. Според него, Роналдо е преминал своя игрови зенит и трябва да влиза в игра през последните 15 до 20 минути, вместо да бъде титуляр.

"Мога ли да бъда честен? Ако Роналдо беше истински отборен играч, той щеше да се оттегли и да остави по-младите играчи да се развиват, защото Португалия е по-добър отбор без него. Има огромен натиск, когато той е в центъра на вниманието, защото всички искат да му подадат топката. Разбирам това. Играл съм с велики играчи като него. Винаги искате да се фокусирате върху него и да му позволите да вкарва голове. Знам, че гони рекорди. Всички ги е счупил", заяви Боатенг

Той продължи в същия дух.

"Бяхме негови големи фенове, но ако Португалия иска да има шанс да стигне далеч, вярвам, че Роналдо трябва да се оттегли, да остави другите да играят и да влиза в последните 15-20 минути. Защото, в крайна сметка, достигаме години, когато вече не можем да играем на това ниво. А тези години дойдоха за него, честно казано".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Трой Дийни: Англия не може да спечели световното с Пикфорд на вратата

Трой Дийни: Англия не може да спечели световното с Пикфорд на вратата

  • 19 юни 2026 | 23:27
  • 639
  • 2
САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

  • 20 юни 2026 | 00:03
  • 8765
  • 40
Българският женски отбор на сабя е в топ 8 на Европейското първенство по фехтовка

Българският женски отбор на сабя е в топ 8 на Европейското първенство по фехтовка

  • 19 юни 2026 | 23:00
  • 305
  • 1
Световното първенство поставя играчите пред сериозни предизвикателства за здравето

Световното първенство поставя играчите пред сериозни предизвикателства за здравето

  • 19 юни 2026 | 22:25
  • 795
  • 3
Радослав Росенов открива българското участие на полуфиналите на Световната купа по бокс в Китай

Радослав Росенов открива българското участие на полуфиналите на Световната купа по бокс в Китай

  • 19 юни 2026 | 21:26
  • 451
  • 0
Турция и Парагвай са опрени до стената след лошия старт

Турция и Парагвай са опрени до стената след лошия старт

  • 19 юни 2026 | 20:50
  • 853
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

  • 20 юни 2026 | 00:03
  • 8765
  • 40
Съставите на Шотландия и Мароко, Стив Кларк е направил три промени

Съставите на Шотландия и Мароко, Стив Кларк е направил три промени

  • 20 юни 2026 | 00:06
  • 388
  • 1
Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

  • 19 юни 2026 | 19:52
  • 47102
  • 120
България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

  • 19 юни 2026 | 18:39
  • 21900
  • 33
Напрежението в националния отбор на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

Напрежението в националния отбор на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

  • 19 юни 2026 | 19:41
  • 31529
  • 85
Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

  • 19 юни 2026 | 16:55
  • 4000
  • 19