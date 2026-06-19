Боатенг: Ако е отборен играч, Роналдо трябва сам да седне на пейката

След като Португалия завърши наравно 1:1 срещу ДР Конго на откриването на Световното първенство, Кевин-Принс Боатенг призова Кристиано Роналдо да се оттегли от стартовия състав на националния отбор и да отстъпи място на по-млади съотборници.

Изявите на Роналдо в Хюстън в сряда, където той постави рекорд като най-възрастния играч, започнал мач на Световно първенство, бяха оценени като разочароващи, тъй като не успя да отправи нито един удар във вратата. Бившият национал на Гана смята, че присъствието му на терена пречи на Португалия да достигне пълния си потенциал, твърдейки, че отборът функционира по-добре без него. Според него, Роналдо е преминал своя игрови зенит и трябва да влиза в игра през последните 15 до 20 минути, вместо да бъде титуляр.

"Мога ли да бъда честен? Ако Роналдо беше истински отборен играч, той щеше да се оттегли и да остави по-младите играчи да се развиват, защото Португалия е по-добър отбор без него. Има огромен натиск, когато той е в центъра на вниманието, защото всички искат да му подадат топката. Разбирам това. Играл съм с велики играчи като него. Винаги искате да се фокусирате върху него и да му позволите да вкарва голове. Знам, че гони рекорди. Всички ги е счупил", заяви Боатенг

Той продължи в същия дух.

"Бяхме негови големи фенове, но ако Португалия иска да има шанс да стигне далеч, вярвам, че Роналдо трябва да се оттегли, да остави другите да играят и да влиза в последните 15-20 минути. Защото, в крайна сметка, достигаме години, когато вече не можем да играем на това ниво. А тези години дойдоха за него, честно казано".

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Снимки: Gettyimages