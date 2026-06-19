Световно първенство поставя играчите пред сериозни предизвикателства за здравето

За първи път Световното първенство по футбол ще се проведе в три държави – САЩ, Мексико и Канада, обхващайки огромна географска област, с градове домакини, разделени от хиляди километри.

Това разпръскване излага спортистите на уникална комбинация от фактори на околната среда, които могат да повлияят на здравето и състезателното представяне. Сред основните предизвикателства са екстремната жега, надморската височина, замърсяването на въздуха, както и изискванията, свързани с пътуванията. Нито едно предишно издание на Световното първенство не е съчетавало едновременно тези четири рискови фактора.

Въпреки че някои от идентифицираните екологични предизвикателства са присъствали на предишни световни първенства, като жегата на Световното първенство в Бразилия през 2014 г. или надморската височина в Южна Африка през 2010 г. и в Мексико през 1970 г. и 1986 г., никога едно издание не е съчетавало толкова сложна комбинация.

Мачовете на португалския национален отбор срещу Демократична република Конго и Узбекистан, насрочени за Хюстън в 13:00 часа, може да се проведат при условия на силна жега. Анализът използва индекса WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) – мярка, която комбинира температура, влажност, слънчева радиация и вятър за оценка на топлинния риск при физическа активност. Ситуацията може да бъде по-обезпокоителна в мача между Колумбия и Португалия, последен мач от груповата фаза, насрочен за Маями в 19:30 часа, където се очаква WBGT от 30 °C.

Международните препоръки за практикуване на упражнения в гореща среда варират между организациите. Американският колеж по спортна медицина (ACSM) предлага ограничаване или отмяна на интензивна физическа активност, когато стойностите на WBGT достигнат над 30 °C, докато ФИФА предвижда паузи за хидратация и охлаждане по време на мачове, когато WBGT надхвърли 32 °C.

От друга страна, Международната федерация на професионалните футболисти (FIFPRO) заема по-консервативна позиция, препоръчвайки паузи от 26 °C WBGT и отлагане или спиране на мачове, когато стойностите надхвърлят 28 °C.

Прогнозите за Световното първенство през 2026 г. са особено тревожни. От 16-те места за провеждане на състезания, 14 обикновено показват стойности на WBGT над 28 °C през месеците юни и юли, като шест града могат да достигнат максимални стойности между 30 °C и 35 °C.

Въз основа на историческите данни: около 56% от стадионите могат да надхвърлят препоръчаните от FIFPRO граници за отлагане или спиране на мачове; 25% от стадионите могат да надхвърлят прага на ФИФА за задължителни паузи за хидратация и охлаждане; около 30% от стадионите могат да надхвърлят границите за безопасност, определени от ACSM.

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Тези прогнози могат да бъдат допълнително влошени от увеличаването на честотата, интензивността и продължителността на топлинните вълни, свързани с изменението на климата. Въпреки че някои стадиони разполагат с прибиращи се покриви и климатични системи, способни да намалят топлинния стрес, екстремната жега ще продължи да представлява едно от най-големите предизвикателства за спортистите и отборите по време на турнира.

Предвид този сценарий, конкурентното предимство може да не зависи само от техническото или тактическото качество на отборите. Способността да се управлява телесната температура, да се ускорява възстановяването и да се адаптират играчите към климатичните условия може да се превърне в решаващ фактор по време на турнира.

Повишаването на телесната температура има важни последици за здравето и представянето на играчите, като например: здраве: телесни температури над 39 °C увеличават риска от заболявания, свързани с топлината, включително топлинен удар; физическо представяне: способността за повтарящи се спринтове и действия с висока интензивност, обикновено решаващи във футбола, намалява с повишаването на телесната температура; когнитивно представяне: сложни когнитивни функции, като вземане на решения, внимание и едновременно проследяване на множество стимули, се влошават, когато телесната и кожната температура се повишат; техническо и тактическо представяне: играчите са склонни да адаптират поведението си на терена, намалявайки интензивността на играта, за да запазят цялостното представяне.

При екстремни горещини отборите обикновено показват и по-висок процент на притежание на топката и по-голяма ефективност на подаванията, възприемайки по-контролиран стил на игра и по-малко базиран на постоянен натиск върху противника. В допълнение, стратегиите за охлаждане преди и по време на мачовете могат да ограничат повишаването на телесната температура и да допринесат за опазване на здравето и поддържане на представянето на играчите.

Стратегиите за охлаждане са един от основните инструменти за намаляване на въздействието на жегата върху здравето и представянето на играчите. Охлаждането може да се постигне чрез външни методи, като прилагане на студ върху повърхността на тялото, или чрез вътрешни методи, чрез прием на студени напитки. Тези стратегии трябва да се прилагат преди и по време на мачовете.

Основната цел на охлаждането преди мач е да се създаде термичен резерв преди началото на упражнението, като се намали телесната температура и се увеличи времето, необходимо на играчите да достигнат температурни стойности, свързани с рискове за здравето и представянето. Потапянето в студена вода се счита за най-ефективната стратегия за отстраняване на топлината от тялото. Въпреки това, прилагането му в състезателен контекст представлява значителни логистични трудности, изискващи специфична инфраструктура, като вани с контролирана температура и наличност на лед.

Като по-практична алтернатива, ледените жилетки показват обещаващи резултати. Известна марка е създала технология, при която вътрешността на споменатите жилетки съдържа специален гел, който се замразява преди употреба и впоследствие се поставя върху фланелките. Гелът се размразява и охлажда торса, за да понижи телесната температура.

Друг ефективен подход е комбинацията от вътрешни и външни стратегии, като прием на натрошен лед, свързан с прилагане на ледени торбички върху основните мускулни групи на долните крайници. Въпреки ползите, е необходимо да се избягва прекомерното охлаждане.

Прекомерното намаляване на мускулната температура може да компрометира способността за извършване на експлозивни действия в началото на играта. По същия начин, много агресивното вътрешно охлаждане може да забави началото на изпотяването, намалявайки естествената способност за разсейване на топлината.

Гръмотевични бури заплашват провеждането на мачове на Световното

От друга страна, Португалия до момента имаше късмета да избегне надморската височина. Състезаването на надморска височина между 1500 и 2500 метра (случаите на Гуадалахара и Мексико Сити) изисква период на подготовка от около две до четири седмици, за да се насърчат важни физиологични адаптации, като увеличаване на общото количество хемоглобин и максималната консумация на кислород.

Тези хематологични адаптации подобряват аеробния капацитет, което прави този подход ефективен за адаптация преди състезания, провеждани на надморска височина. Въпреки това, практическото му приложение често е ограничено от времевите ограничения, свързани със състезателния календар. Нашият национален отбор е много по-свикнал с жегата, отколкото с надморската височина. Може би единствената тренировка на надморска височина ще бъде вдигането на шампионския трофей на най-високото място на подиума.

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Снимки: Gettyimages