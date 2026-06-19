Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Ямал: Във всеки мач Меси доказва, че е най-великият футболист в историята

Ямал: Във всеки мач Меси доказва, че е най-великият футболист в историята

  • 19 юни 2026 | 17:50
  • 243
  • 1

Звездата на Барселона и Испания Ламин Ямал коментира историческото представяне на Лионел Меси в първия мач на осемкратния носител на “Златната топка” на Мондиал 2026. Аржентинецът отбеляза хеттрик, покорявайки куп рекорди, и бе с основна заслуга за летящия старт на “албиселесте”.

“Хеттрикът на Меси? Във всеки мач, в който играе, той доказва, че е най-великият футболист в историята. Ако някой все още има съмнения, то е само защото умишлено търси такива. Моят идол е Неймар заради стила му на игра, но Лео е най-добрият за всички времена”, заяви Ямал пред RTVE.

Звездата на Барселона коментира и собственото си състояние, като призна, че все още е рано да играе цял мач. Той се появи в игра в 71-вата минута при разочароващото равенство с Кабо Верде.

“Все още е рано да играя цял мач, но мога да започна и да остана на терена толкова минути, колкото треньорът иска. Чувствам се много добре и очаквам следващия мач с нетърпение. Бях извън терена дълго време, но се чувствам много добре. Това, което трябва да направя, е да се опитам да дам максимума. Разбира се, мислех за Световното първенство, когато бях контузен, но лекарите ме успокоиха и за щастие, ето ме тук”, добави Ямал.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Обрат: Канада даде виза на Ели Уаи, той ще играе срещу Германия

Обрат: Канада даде виза на Ели Уаи, той ще играе срещу Германия

  • 19 юни 2026 | 17:20
  • 353
  • 0
Ще успее ли Шотландия да постигне нещо историческо, или Мароко ще затвърди добрите впечатления

Ще успее ли Шотландия да постигне нещо историческо, или Мароко ще затвърди добрите впечатления

  • 19 юни 2026 | 16:55
  • 613
  • 1
Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

  • 19 юни 2026 | 16:55
  • 1313
  • 0
Кейн: Емоционалната връзка, която имахме с феновете след последния мач, е един от любимите ми моменти с Англия

Кейн: Емоционалната връзка, която имахме с феновете след последния мач, е един от любимите ми моменти с Англия

  • 19 юни 2026 | 16:41
  • 354
  • 0
Куриозно: Охранители спряха испански национал, не го разпознали

Куриозно: Охранители спряха испански национал, не го разпознали

  • 19 юни 2026 | 16:20
  • 1186
  • 3
Меси и Роналдо са сред играчите, които са тичали най-малко в първия кръг от груповата фаза на Световното

Меси и Роналдо са сред играчите, които са тичали най-малко в първия кръг от груповата фаза на Световното

  • 19 юни 2026 | 16:06
  • 2593
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Левски 2:0 Академик (Свищов), страхотен гол на Кусо

Левски 2:0 Академик (Свищов), страхотен гол на Кусо

  • 19 юни 2026 | 18:09
  • 6892
  • 21
Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

  • 19 юни 2026 | 15:18
  • 38505
  • 357
Лига на нациите: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

  • 19 юни 2026 | 18:03
  • 10655
  • 12
Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

  • 19 юни 2026 | 16:55
  • 1313
  • 0
Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

  • 19 юни 2026 | 10:20
  • 27006
  • 43
Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

  • 19 юни 2026 | 12:37
  • 15930
  • 19