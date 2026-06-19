Ямал: Във всеки мач Меси доказва, че е най-великият футболист в историята

Звездата на Барселона и Испания Ламин Ямал коментира историческото представяне на Лионел Меси в първия мач на осемкратния носител на “Златната топка” на Мондиал 2026. Аржентинецът отбеляза хеттрик, покорявайки куп рекорди, и бе с основна заслуга за летящия старт на “албиселесте”.

“Хеттрикът на Меси? Във всеки мач, в който играе, той доказва, че е най-великият футболист в историята. Ако някой все още има съмнения, то е само защото умишлено търси такива. Моят идол е Неймар заради стила му на игра, но Лео е най-добрият за всички времена”, заяви Ямал пред RTVE.

Звездата на Барселона коментира и собственото си състояние, като призна, че все още е рано да играе цял мач. Той се появи в игра в 71-вата минута при разочароващото равенство с Кабо Верде.

“Все още е рано да играя цял мач, но мога да започна и да остана на терена толкова минути, колкото треньорът иска. Чувствам се много добре и очаквам следващия мач с нетърпение. Бях извън терена дълго време, но се чувствам много добре. Това, което трябва да направя, е да се опитам да дам максимума. Разбира се, мислех за Световното първенство, когато бях контузен, но лекарите ме успокоиха и за щастие, ето ме тук”, добави Ямал.

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Снимки: Gettyimages