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  3. Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
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Отборът на Лудогорец ще обяви новия си старши треньор в понеделник, научи Sportal.bg. Трима специалисти са сред вариантите на "орлите", като най-близо към момента е германецът Томас Райс, но решението все още не е окончателно взето. Другите два варианта са испански специалист и временния наставник Микаел Старе, който бе помощник на доскорошния старши треньор Пер-Матиас Хьогмо.

Лудогорец завърши подготовката с минимален успех над албанци
Лудогорец завърши подготовката с минимален успех над албанци

С оглед на наближаващите официални мачове ръководството на разградачни ще вземат финалното решение днес и утре, а в понеделник вече трябва да обявят официално и наследника на норвежеца.

Минимален успех за Лудогорец срещу Септември
Минимален успех за Лудогорец срещу Септември

Вчера Лудогорец завърши с контролните срещи преди началото на шампионата с две минимални победи - над Септември сутринта и албанския Теута следобед.

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