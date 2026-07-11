Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Южноафриканският национал Джейдън Адамс е починал само седмици след участието си на Световното първенство, съобщават местните медии. Халфът на Мамелъди Съндаунс си е отишъл от този свят на 25-годишна възраст. Той бе титуляр в първите два мача на страната си на Мондиала 2026. Адамс, който има девет мача за националния отбор, е споделил снимка със своята приятелка в интернет по-малко от ден преди новината за смъртта му да бъде обявена. Неговата партньорка Акуила е публикувала тяхна обща снимка в петък. Шокиращата му смърт предизвика вълна от реакции във футболния свят.

Профсъюзът на южноафриканските футболисти (САФПУ) излезе с изявление: „САФПУ е съкрушен от преждевременната кончина на полузащитника на Мамелъди Съндаунс и „Бафана Бафана“ Джейдън Адамс. Джейдън съвсем наскоро представи Южна Африка на Световното първенство по футбол през 2026 г., носейки надеждите на нацията с гордост, смелост и достойнство. Неговата кончина е неизмерима загуба за семейството му, съотборниците, клубовете, футболната общност и страната като цяло. Изказваме нашите най-дълбоки съболезнования на семейство Адамс, Мамелъди Съндаунс, Стеленбош, „Бафана Бафана“ и всички, до чийто живот той се е докоснал. Южноафриканският футбол загуби талантлив играч, горд служител на играта и един млад живот, който имаше още толкова много какво да предложи. Нека душата му почива във вечен мир.“

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Адамс премина в базирания в Претория Мамелъди от родния си клуб Стеленбош миналото лято. Той дебютира за Южна Африка през 2024 г., но не беше включен в състава за Купата на африканските нации през 2025 г. На Световното първенство Адамс игра един час при загубата с 0:2 от Мексико на стадион „Ацтека“ в мача на откриването. Той беше заменен на полувремето във втория мач – равенството 1:1 с Чехия. Адамс влезе като резерва в края на минималната победа над Южна Корея, която класира тима за елиминациите. Той обаче не взе участие в мача, в който съдомакинът Канада отстрани Южна Африка. Тази среща се изигра на 28 юни, по-малко от две седмици преди смъртта му.

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Снимки: Imago