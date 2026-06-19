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Култово: В парламента на Норвегия се включиха във футболната еуфория с "викингско гребане"

  • 19 юни 2026 | 17:49
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Народните представители в Норвегия се включиха в най-нашумелия футболен ритуал на Световното първенство - този на феновете на скандинавците, имитиращ викингско гребане. Приканени от председателя на парламента Масуд Гараххани, депутатите прекъснаха заседанието си и направиха станалите доста популярни характерни движения в подкрепа на отбора, който в началото на седмицата ще срещне Сенегал във втория си мач на Мондиал 2026.

Феновете на Норвегия предизвикват фурор на финалите в САЩ, Канада и Мексико с "Викингското гребане" и го правят не само по трибуните, а и в градска обстановка. Най-често срещани са клипове на запълнени с фенове ескалатори, имитиращи гребане във викингски лодки. Те го правят още в барове, в обществен транспорт и на други места.

Футболистите на Норвегия сами зададоха тон преди началото на Мондиал 2026 с отборна снимка, на която са облечени като викинги. По-късно те потеглиха към Щатите за първото си участие на световни първенства от 28 години и спечелиха първия си мач с убедителното 4:1 срещу Ирак във Фоксбъро.

"Викингското гребане" се счита за еволюция на "Викингското пляскане", което привържениците на Исландия правеха масово на Евро 2016. Разликата е, че след два удара с тъпан, които стават все по-бързи и по-бързи, исландците пляскат, а норвежците се протягат напред и назад на седалките си.

В нощта на понеделник срещу вторник в еуфорията ще се включи и норвежкото кралско семейство, защото на стадиона се очаква да бъдат принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус. Те са деца на престолонаследника принц Хокон и принцеса Мете-Марит, която само преди дни претърпя успешна трансплантация на бял дроб в Осло.

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