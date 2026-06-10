Гръмотевични бури заплашват провеждането на мачове на Световното

С настъпването на лятото започва и сезонът на бурите и други метеорологични явления в две от страните, които ще бъдат домакини на мачове от Световното първенство през 2026 г. Седем града в САЩ – три от които имат фиксиран или подвижен покрив – и два в Мексико могат да бъдат засегнати от мълнии, като в тези случаи се прилага задължителният протокол за екстремно време.

Кошмарът отпреди година, от Световното клубно първенство в новия формат, може да се повтори и на Мондиал 2026: мачове, прекъсвани за доста дълги периоди поради неблагоприятно време.

Става въпрос за заплахата от мълнии и електрически разряди в зона, прилежаща към стадионите, където ще се проведат 104-те мача от финалния турнир в САЩ, Мексико и Канада.

Това е голямата опасност за много национални отбори на Мондиала, който ще започне в четвъртък в Мексико Сити с мача между домакините и Южна Африка. Има няколко града домакини на състезанието, където рискът от спиране поради враждебно за футбола време е реален, особено в южните щати на САЩ.

Като се има предвид, че Мондиал 2026 се провежда в разгара на сезона на бурите в няколко града домакини, много е вероятно да има прекъсвания като тези от Световното клубно първенство.

Градовете домакини в югоизточната част на САЩ и региона на Мексиканския залив са най-податливи на атмосферни смущения. Атланта, Бостън, Далас, Хюстън, Канзас Сити, Маями и Ню Джърси, по-специално, редовно са засегнати от тежки метеорологични явления.

В Мексико също ще бъдат застрашени Мексико Сити и Монтерей. Все пак стадионите в Атланта, Далас и Хюстън имат фиксирани или прибиращи се покриви, които могат да бъдат затворени при лошо време.

Gazzetta dello Sport пише, че „и трите мача на Шотландия могат да бъдат засегнати. Отборът на Стив Кларк ще се изправи срещу Хаити и Мароко в Бостън, преди да срещне Бразилия в Маями. Ако се засекат мълнии наблизо, мачът ще бъде спрян, независимо от условията на стадиона.“

ФИФА няма правомощията да установява свои собствени правила и трябва да спазва препоръките на местните власти. В САЩ ще се прилага протоколът на Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA), който предвижда, че ако се появят мълнии на разстояние 12,8 километра от стадиона, мачът трябва да бъде прекъснат незабавно!

Всички играчи са задължени да напуснат терена, а феновете трябва да се подслонят на закрито за период от 30 минути. Всеки път, когато мълния удари наблизо, обратното броене се нулира!

„След половин час феновете могат да се върнат на местата си, а играчите отново ще загряват. Ако даден мач бъде окончателно спрян поради лошо време, ФИФА ще оценява ситуацията за всеки отделен случай“, уточнява розовият всекидневник.

Няма определен срок или максимално време за изчакване на съответния мач, преди да бъде изоставен. По същество началният час е отправна точка, а приоритет е да се гарантира, че всички фенове на стадиона могат да се приберат безопасно у дома. Колкото по-рано започне един мач, толкова повече време е на разположение.

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