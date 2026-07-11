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Решаващ мач във VNL: България 0:0 Франция! Следете мача ТУК!

  • 11 юли 2026 | 17:11
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Волейболистките от националния отбор на България ще излязат днес в може би най-важния си мач за годината. Воденият от селекционера Марчело Абонданца тим ще играе срещу Франция в третата си среща от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза в Лигата на нациите.

Двубоят е тази вечер от 17,30 часа българско време в зала "Белградска Арена" в сръбската столица и ще бъде даван на живо по Max One.

Мачът се явява директна битка за оцеляване в Лигата, след като двата тима са на последните две места в общото временно класиране. Българските "лъвици" са на последната 18-а позиция с 2 победи, 8 загуби и 5 точки. Французойките пък са предпоследни 17-и също с 2 победи и 8 загуби, но с 6 точки.

До момента на турнира в Белград България допусна две загуби - 0:3 срещу домакините от Сърбия и с 1:3 от Чехия снощи.

От друга страна Франция стартира с 0:3 от Нидерландия, но след това направи страхотен обрат и надделя над сръбската "репрезентация" с 3:2 гейма.

Александра Миланова атакува по диагонала от зона 4 за 3:3. Дарина Нанева направи единична блокада и България поведе с 5:4. Още една единична блокада на Дарина Нанева и 6:4. Мощна атака на Мира Паскова и 8:4 за националките. Сесар Ернандес Гонсалес взе прекъсване за Франция. Ас на Александра Миланова направи резултата 9:4. Волейболистките на Франция успяха да обърната резултата и поведоха с 11:10. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Фатумата Фангуду блокира атака на Борислава Съйкова и 13:10 за французойките. Иман Ндайе атакува в аут - 12:13. Двойна българска блокада и равенство при 13:13. Атака на Александра Миланова и България поведе отново със 16:15. Мощна атака на Микаела СТоянова направи резултата 17:16. Франция пак излезе напред с 19:17. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Моника Кръстева атакува по острия диагонал от зона 4 за 18:19. Ас на Моника Кръстева и равенство при 19:19. Сесар Ернандес Гонсалес взе прекъсване за Франция. Ас на Калина Венева и 22:20.

БЪЛГАРИЯ - ФРАНЦИЯ 0:0 (21:20)
БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Микаела Стоянова, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Дарина Нанева, Борислава Съйкова - Мила Пашкулева-либеро (Димана Иванова, Моника Кръстева, Калина Венева)
Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА
ФРАНЦИЯ: Нина Стоилкович, Иман Ндайе, Лилу Ратари, Халимату Бах, Ева Елуга, Фатумата Фангуду - Жулиет Желен-либеро
Старши треньор: СЕСАР ЕРНАНДЕС ГОНСАЛЕС.

Снимки: volleyballworld.com

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