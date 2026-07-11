Тропическа буря в Маями вся хаос и заплашва 1/4-финала между Англия и Норвегия

Мощна тропическа гръмотевична буря удари Маями в нощта преди четвъртфиналния сблъсък от Световното първенство между Англия и Норвегия, засилвайки опасенията за евентуално отлагане на мача заради лошото време. След като слънцето грееше през целия ден, в петък вечерта Маями внезапно беше разтърсен от неочаквана буря. През последните дни регионът е подложен на екстремни метеорологични условия, включително предупреждения за силни горещини в четвъртък и петък, когато температурите достигнаха над 35 градуса по Целзий. Това породи притеснения за възможни забавяния на двубоя.

Quiet night out in Miami … pic.twitter.com/Q0gjWCJo5a — Henry Winter (@henrywinter) July 11, 2026

Местни хотели са останали без електричество заради тежките условия, има паднали дървета и други сериозни щети. Прогнозата за времето в Маями в момента е за променливо време, в което ще се редуват слънце и облачност, следобед на места са възможни гръмотевични бури, които биха могли да повлияят на сблъсъка на Англия с Норвегия.“ Според правилата на ФИФА играта трябва да бъде спряна за 30 минути, ако мълния удари в радиус от осем мили (около 13 километра) от стадиона. Тази разпоредба вече доведе до отлагане с един час на мача на Англия срещу Мексико.

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Снимки: Gettyimages