Барселона напира за талант на Брюж

Барселона движи още един входящ трансфер освен очакваното привличане на крилото на Борусия (Дортмунд) Карим Адейеми.

Барселона взима звезда на Борусия (Д) на изгодна цена

Става въпрос за младия белгийски талант на Брюж Йесе Бисиву. 18-годишният футболист играе като ляво крило, а изявите му са привлекли интереса на каталунците.

🚨🇧🇪 REPORT: Club Brugge are increasingly open to Jesse Bisiwu's departure after the 18-year-old winger decided against renewing his contract, which expires in 2027.



Barcelona's initial €10M offer was rejected, but negotiations remain ongoing. The plan is for Bisiwu to join… pic.twitter.com/rUWjrq4h2G — Barca Xtra (@Barcaxtr) July 11, 2026

Младокът все още няма мачове за мъжкия отбор на Брюж, като през миналия сезон има 3 гола в 23 мача за юношеския тим на отбора , а всичките му попадения са били в Младежката Шампионска лига.

Барселона отправи предложение към белгийците за около 9 млн. евро, което вече бе отхвърлено. Сега се очаква "блаугранас" да вдигнат офертата си за младият играч, който естествено иска трансферът да се осъществи.

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Договорът на Бисиву изтича през 2027 г. и той няма намерение да го подновява, така че ако не бъде продаден това лято, съществува сериозен риск клубът да го загуби без пари. От Брюж искат да си осигурят и процент от бъдеща продажба, за да си гарантират евентуален допълнителен приход от крилото.

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В Барселона смятат привличането на Бисиву за приоритет, тъй като вярват, че футболистът има огромен потенциал и представлява интересна пазарна възможност. Този ход е подобен на този с Руни Бардагджи, когото Барса привлече на 19 години, но с разликата, че шведът вече беше играл в първа датска дивизия с ФК Копенхаген и дори в Шампионската лига.

Планът е Йеси Бисиву да бъде картотекиран във втория отбор на Барселона - Барса Атлетик, за да натрупа редовно игрови минути, но се предвижда и да бъде на разположение на първия отбор, за да може Флик лично да се увери в потенциала му.

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