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Барселона напира за талант на Брюж

  • 11 юли 2026 | 14:54
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Барселона движи още един входящ трансфер освен очакваното привличане на крилото на Борусия (Дортмунд) Карим Адейеми.

Барселона взима звезда на Борусия (Д) на изгодна цена
Барселона взима звезда на Борусия (Д) на изгодна цена

Става въпрос за младия белгийски талант на Брюж Йесе Бисиву. 18-годишният футболист играе като ляво крило, а изявите му са привлекли интереса на каталунците.

Младокът все още няма мачове за мъжкия отбор на Брюж, като през миналия сезон има 3 гола в 23 мача за юношеския тим на отбора , а всичките му попадения са били в Младежката Шампионска лига.

Барселона отправи предложение към белгийците за около 9 млн. евро, което вече бе отхвърлено. Сега се очаква "блаугранас" да вдигнат офертата си за младият играч, който естествено иска трансферът да се осъществи.

Барселона има интерес към национал на Аржентина
Барселона има интерес към национал на Аржентина

Договорът на Бисиву изтича през 2027 г. и той няма намерение да го подновява, така че ако не бъде продаден това лято, съществува сериозен риск клубът да го загуби без пари. От Брюж искат да си осигурят и процент от бъдеща продажба, за да си гарантират евентуален допълнителен приход от крилото.

Барселона има интерес към национал на Аржентина
Барселона има интерес към национал на Аржентина

В Барселона смятат привличането на Бисиву за приоритет, тъй като вярват, че футболистът има огромен потенциал и представлява интересна пазарна възможност. Този ход е подобен на този с Руни Бардагджи, когото Барса привлече на 19 години, но с разликата, че шведът вече беше играл в първа датска дивизия с ФК Копенхаген и дори в Шампионската лига.

Планът е Йеси Бисиву да бъде картотекиран във втория отбор на Барселона - Барса Атлетик, за да натрупа редовно игрови минути, но се предвижда и да бъде на разположение на първия отбор, за да може Флик лично да се увери в потенциала му.

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